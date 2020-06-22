Овчинников раньше троллил ЦСКА, а сейчас любит. Ест раз в день, вежлив, спокоен и делает любую работу

• «Не могу болеть ни за «Спартак», ни за ЦСКА».

• «Кубок УЕФА выиграли Игнашевич, Акинфеев и Жирков, а не Вагнер с Карвалью, которые играют на «чистых мячах». Так и меня поставь, я такие пасы раздавать буду - только забивай».

• «Победа армейцев в Кубке УЕФА – неудача для нашего клуба».

• «Гораздо лучше сыграть дважды в полуфинале Кубка кубков, чем один раз выиграть Кубок УЕФА неизвестно у кого».

Так Сергей Овчинников высказывался о ЦСКА в середине 2000-х – несколько лет ЦСКА был главным конкурентом «Локомотива». Потом Овчинников ушел, а «Локо» ослаб, но высказывания не забылись.

Весной 2014-го Овчинников появился в ЦСКА как один из тренеров вратарей. «Счастлив прийти в ЦСКА! Это клуб с богатой историей и большими традициями. Счастлив, что получил такое предложение».