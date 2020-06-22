Овчинников раньше троллил ЦСКА, а сейчас любит. Ест раз в день, вежлив, спокоен и делает любую работу
• «Не могу болеть ни за «Спартак», ни за ЦСКА».
• «Кубок УЕФА выиграли Игнашевич, Акинфеев и Жирков, а не Вагнер с Карвалью, которые играют на «чистых мячах». Так и меня поставь, я такие пасы раздавать буду - только забивай».
• «Победа армейцев в Кубке УЕФА – неудача для нашего клуба».
• «Гораздо лучше сыграть дважды в полуфинале Кубка кубков, чем один раз выиграть Кубок УЕФА неизвестно у кого».
Так Сергей Овчинников высказывался о ЦСКА в середине 2000-х – несколько лет ЦСКА был главным конкурентом «Локомотива». Потом Овчинников ушел, а «Локо» ослаб, но высказывания не забылись.
Весной 2014-го Овчинников появился в ЦСКА как один из тренеров вратарей. «Счастлив прийти в ЦСКА! Это клуб с богатой историей и большими традициями. Счастлив, что получил такое предложение».
Через два дня клуб играл с «Динамо», а Овчинников наслушался оскорблений с трибуны фанатов ЦСКА. Лет за десять до этого они посвящали ему баннеры вроде «Тарифный план BOSS – все входящие для ЦСКА бесплатно».
Выкрики с трибун продолжались. Гендиректор Роман Бабаев говорил: «Подобное совсем не красит футбол». Сам Овчинников позже тоже комментировал: «Мне всегда только хорошее говорили с трибуны. Люди же нормальные – понимают, что я пришел работать. Были пятыми – поднялись на первое место. Значит, и моей заслуги частичка есть. Чего ж на меня кричать?».
«Это своего рода шоу, игра со стороны болельщиков. Я ее не поддерживаю, но она меня и не раздражает, потому что не влияет на мою жизнь», – еще одни его слова. «Сергей часто иронизирует на эту тему, относится к ситуации с улыбкой», – говорил Леонид Слуцкий.
Летом 2014-го Овчинников стал тренером по работе с вратарями, сменив Вячеслава Чанова. В 2019-м рассказал об обязанностях при Викторе Гончаренко: «Работа с вратарями, курирование молодежной команды и то, что пожелает Виктор Михайлович. Анализ матчей, соперника».
Как это устроено визуально, ЦСКА показал в феврале. Овчинников вел тренировку с микрофоном. «Давай, Слава! Это твои деньги, твои машины, квартиры. Давай! Быстро! Хорошо! А то так и будешь в Химках в двушке жить. С дедушкой», – мотивация молодому Владиславу Торопу.
До ЦСКА Овчинников работал главным тренером в «Кубани» и двух «Динамо» – брянском и минском, но нигде не провел ни одного полноценного сезона. Возвращаться на эту должность не стремился. «Да, «Локо» навсегда в моем сердце, но к ЦСКА у меня также очень теплые чувства. В области профессионального роста мне интересен именно ЦСКА», – из интервью 2016 года. Овчинников говорил о вариантах с постом главного тренера, но не хотел ничего менять.
Тренерская работа и возраст сделали его мягче. В 2016-м на одном из матчей ЦСКА фанаты вывесили оскорбительные баннеры про Слуцкого – Овчинников сказал, что не видел их, и поблагодарил за поддержку. Выпад тренера вратарей «Терека» Рамзана Цуцулаева (назвал Овчинникова собакой) проигнорировал, сказав лишь: «Всем желаю удачи, а коллегам – здоровья и хорошего дня».
Было ли это условием в ЦСКА (никаких скандалов) или личным желанием – не так важно. Но, похоже, Овчинников-тренер и Овчинников-игрок – разные характеры.
Игроков ЦСКА Овчинников хвалит:
- «Марио – сильнейший крайний защитник Премьер-лиги»;
- «Головин в такой форме, что заиграет где угодно»;
- «Дивеев уже сейчас готов играть за сборную России»;
- «Акинфеев – Яшин нашего поколения»;
- «Карпов обладает всеми качествами, присущими топ-защитникам».
В сезоне-2019/20 Овчинников уже трижды управлял командой – из-за дисквалификации Гончаренко. Получалось по-разному. Сначала ЦСКА победил «Крылья Советов», а Овчинников заявил: «Реализовать гениальный план нашего главного тренера было делом техники».
С «Уралом» получилось хуже – 1:1, причем ЦСКА спасся на последних минутах. С «Ростовом» – тот самый матч с двумя удалениями, который команда чуть не вытащила, играя с восемью полевыми.
Для Гончаренко шесть последних матчей в России сложились так: обругал судью, вылетел из Кубка и оттолкнул Тедеско, затем сыграл 0:0 с «Уфой» и влетел «Зениту» 0:4 + еще две игры смотрел с трибуны. Сейчас по официальной версии клуба Гончаренко заболел. К матчу с «Динамо» ЦСКА готовит Овчинников.
Правила жизни Овчинникова сейчас:
• «Есть экспресс-метод, по которому без проблем скидываю за десять дней семь-восемь килограмм. Это жесткое ограничение потребляемой жидкости и строго один прием пищи. Перед сном поел — и все, не встану же ночью ради еды». С врачами советовался – «Да никаких противопоказаний. Пожалуйста, худей».
• «Считаю, что завтрак придумал современный человек. Как древние люди делали? Полдня бегали за животными, полдня его готовили и на ночь ели. А мы, люди 2020 года, сильно избалованы».
• «Минимизировал для себя потребление воды. Никогда не верил в «два литра воды в день». Просто думал на досуге: человек состоит на 70 процентов из воды. Мы пьем кофе, чай, в еде тоже вода. У нас нет проблем с насыщением водой в организме. Мы не в Африке, у нас нет ежедневного обезвоживания. Кто гоняет воду туда-сюда литрами, тупо сажает себе почки».
• «На дорожке тоже работаю по своей системе: пять минут иду, минуту бегу. Легко провожу на дорожке час. Могу надеть болонку, чтобы усилить потоотделение. Баня — пожалуйста, но тоже только пару-тройку раз».
• «Считаю, что это плохой пример – хоть раз в жизни увидеть выпившего отца. Для меня так. Я не знаю, как люди, но я не могу представить, чтобы мой сын увидел меня пьяным хоть раз».
• «Чем старше человек – тем вреднее. Ворчать стал больше. На всех. Включая жену. По поводу и без».
• «Мне не стыдно за свою жизнь, но и гордиться особо нечем».