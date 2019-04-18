Странные буквы, идеальный опрос и привет от Кейна. Матч года – в трех главных твитах

«Ман Сити» запостил ... эм, что-то странное

Сразу после окончания матча официальный твиттер «Манчестер Сити» запостил хаотичный набор букв.

Идеальный способ передать эмоции, когда ты забил спасительный гол на последней минуте, но у тебя его забирают. И ты вылетаешь.

Твит придумал гений. За пару часов у него больше 70 000 ретвитов и 125 000 лайков. В отличие от команды, сммщики «Манчестер Сити» сегодня точно победили.

«Тоттенхэм» и идеальный опрос на лучшего игрока

В таких матчах трудно и странно выбирать самого ценного героя. Поэтому медиакоманда просто запилила опрос с четырьмя одинаковыми вариантами:

1) Каждый

2) Каждый

3) Каждый

4) Каждый

Кстати, лидирует вариант 1. У него 64% голосов при 45 тысячах проголосовавших.

Кейн не играл, но отличился

В первом матче с «Сити» главный бомбардир «Тоттенхэма» Харри Кейн травмировался и теперь, наверное, пропустит весь остаток сезона. Ответную игру он смотрел дома и по итогу не удержался от скромного видео про радость и подписи «О боже мой! Я люблю вас, парни!».

Тоже хорошо вспахал твиттер. У поста 13 тысяч ретвитов и почти 60 тысяч лайков.

Кстати, у «Тоттенхэма» без Кейна пока все хорошо. После его травмы они забили 8 голов в двух с половиной матчах.