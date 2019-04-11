Определились все пары плей-офф НБА

Плей-офф НБА стартует 13 апреля. Его последним участником, который не был известен заранее, стал «Детройт».

Единственный русский баскетболист – Тимофей Мозгов. Он представляет «Орландо», но еще не выходил на площадку в этом сезоне.

Так выглядят пары по конференциям. У первых четырех команд в каждой из них есть преимущество домашней площадки.

Восточная конференция:



«Милуоки» (1) – «Детройт» (8)



«Бостон» (4) – «Индиана» (5)



«Филадельфия» (3) – «Бруклин» (6)



«Торонто» (2) – «Орландо» (7)



Западная конференция:



«Голден Стэйт» (1) – «Лос-Анджелес Клипперс» (8)



«Хьюстон» (4) – «Юта» (5)



«Портленд» (3) – «Оклахома» (6)



«Денвер» (2) – «Сан-Антонио» (7)