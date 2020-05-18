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Игрок «Челси» Хадсон-Одои арестован. Он отпущен под залог и подозревается в изнасиловании
19-летнего полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои арестовала полиция. По информации Daily Mail, причина – заявление женщины об изнасиловании.
Как это выглядело – версия британских СМИ:
- Хадсон-Одои познакомился с женщиной в интернете и пригласил ее к себе – послал за ней машину;
- При этом пара обменивалась откровенными сообщениями, Хадсон-Одои просил прийти ее в нижнем белье;
- По описанию соседей футболиста, девушка выглядела очень гламурно;
- В 3:53 утра поступил звонок в полицию и службу скорой помощи о плохом самочувствии девушки;
- Хадсона-Одои арестовали, позже отпустили под залог – в середине июня его вызовут. Девушку доставили в больницу.
«Эти идиоты несправедливо портят репутацию футболистов и насмехаются над планами по возвращению АПЛ», – рассердился журналист Пирс Морган. Он предложил дисквалифицировать игроков, нарушающих правила самоизоляции.
Скорее всего, Морган также намекал на Кайла Уокера, игроков «Арсенала» и «Тоттенхэма», которых обвиняли в нарушениях. Решение по возобновлению АПЛ пока еще не принято, несколько игроков (Агуэро, Стерлинг, Дини и другие) открыто выступают против рестарта.
Хадсон-Одои одним из первых в АПЛ заразился коронавирусом в марте, через несколько дней сообщил, что вылечился. Клуб объявил о полном выздоровлении игрока только через две недели.