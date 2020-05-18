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#Каллум Хадсон-Одои #Футбол #коронавирус #АПЛ #Челси

Игрок «Челси» Хадсон-Одои арестован. Он отпущен под залог и подозревается в изнасиловании

18 мая, 15:32

19-летнего полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои арестовала полиция. По информации Daily Mail, причина – заявление женщины об изнасиловании.

Как это выглядело – версия британских СМИ:

  • Хадсон-Одои познакомился с женщиной в интернете и пригласил ее к себе – послал за ней машину;
  • При этом пара обменивалась откровенными сообщениями, Хадсон-Одои просил прийти ее в нижнем белье;
  • По описанию соседей футболиста, девушка выглядела очень гламурно;
  • В 3:53 утра поступил звонок в полицию и службу скорой помощи о плохом самочувствии девушки;
  • Хадсона-Одои арестовали, позже отпустили под залог – в середине июня его вызовут. Девушку доставили в больницу.

«Эти идиоты несправедливо портят репутацию футболистов и насмехаются над планами по возвращению АПЛ», – рассердился журналист Пирс Морган. Он предложил дисквалифицировать игроков, нарушающих правила самоизоляции.

Скорее всего, Морган также намекал на Кайла Уокера, игроков «Арсенала» и «Тоттенхэма», которых обвиняли в нарушениях. Решение по возобновлению АПЛ пока еще не принято, несколько игроков (Агуэро, Стерлинг, Дини и другие) открыто выступают против рестарта.

Хадсон-Одои одним из первых в АПЛ заразился коронавирусом в марте, через несколько дней сообщил, что вылечился. Клуб объявил о полном выздоровлении игрока только через две недели.

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