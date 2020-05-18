Игрок «Челси» Хадсон-Одои арестован. Он отпущен под залог и подозревается в изнасиловании

Скорее всего, Морган также намекал на Кайла Уокера, игроков «Арсенала» и «Тоттенхэма», которых обвиняли в нарушениях. Решение по возобновлению АПЛ пока еще не принято, несколько игроков (Агуэро, Стерлинг, Дини и другие) открыто выступают против рестарта.

Хадсон-Одои одним из первых в АПЛ заразился коронавирусом в марте, через несколько дней сообщил, что вылечился. Клуб объявил о полном выздоровлении игрока только через две недели.