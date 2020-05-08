Максим Орешкин
РПЛ
Роман Бабаев
Евгений Гинер
ЦСКА
У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ
08 мая, 15:08
Максим Орешкин – помощник Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ. С 2016 по 2020 год он был министром экономического развития России.
Заместителем председателя стал президент клуба Евгений Гинер.
Еще в совет директоров вошли:
- Старший вице-президент правового блока Игорь Краснов.
- Вице-президент аппарата председателя Александр Чеботарев.
- Председатель комитета по городской экономике Александр Плутник.
- Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
- Генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые