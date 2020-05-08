У ЦСКА новый председатель совета директоров – это помощник президента РФ

Максим Орешкин – помощник Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ. С 2016 по 2020 год он был министром экономического развития России.

Заместителем председателя стал президент клуба Евгений Гинер.

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