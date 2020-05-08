Тренер «Леганеса» сказал, что чемпионат Испании вернется 20 июня

Хавьер Агирре в интервью Marca рассказал о схеме проведения оставшейся части сезона Примеры:

Чемпионат возобновится 20 июня.

Оставшиеся 11 туров будут доиграны до 26 июля.

Матчи будут по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«Руководство Примеры уже уведомило меня об этом. Мы уже сдали тесты и завтра (8 мая) начнем наши тренировки».