Леганес
Футбол
Хавьер Агирре
Тренер «Леганеса» сказал, что чемпионат Испании вернется 20 июня
08 мая, 09:09
Хавьер Агирре в интервью Marca рассказал о схеме проведения оставшейся части сезона Примеры:
- Чемпионат возобновится 20 июня.
- Оставшиеся 11 туров будут доиграны до 26 июля.
- Матчи будут по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
«Руководство Примеры уже уведомило меня об этом. Мы уже сдали тесты и завтра (8 мая) начнем наши тренировки».
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