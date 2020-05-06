Бундеслига
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бундеслига #коронавирус #Футбол

Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги в мае

06 мая, 19:53

Сообщение на официальном сайте немецкой футбольной федерации озвучил ее глава Кристиан Зайферт:

• Это решение связано с деятельностью клубов и их сотрудников, дисциплинированно выполнявших медицинские и организационные требования.

• Игры будут проводиться без зрителей, но в условиях кризиса – это единственный способ сохранить лиги в нынешнем виде.

В чемпионате Германии осталось сыграть девять туров. Сезон планируется возобновить в середине мая. Позже станут известны даты.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вот так они готовились
Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно
Звезда «Герты» Калу снял видео из раздевалки, где жмет руки и нарушает дистанцию. Клуб его отстранил
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бундеслига
#коронавирус
#Футбол