Серия А
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серия А #коронавирус #Футбол

Правительство Италии разрешило футболистам тренироваться на базах

03 мая, 18:02

Так как ранее команды из определенных регионов (Эмилия Романья, Лацио, Сардиния) получили возможность возобновить тренировки, итальянское правительство разрешило это всем командам.

La Gazzetta dello Sport пишет, что футболисты теперь могут тренироваться на базах, при этом соблюдая все мер безопасности и социальную дистанцию.

Главное по коронавирусу:
Вторая волна эпидемии коронавируса: почему ее ждут, когда будет, как повлияет на спорт
Хроника коронавируса на 28 мая: АПЛ возобновит сезон, в «Локомотиве» заболели четыре игрока
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серия А
#коронавирус
#Футбол