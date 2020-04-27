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#Формула 1 #коронавирус #автогонки

Гран-при Франции не состоится. Формула 1 отменила десятую гонку

27 апреля, 11:50

Гонка в Ле-Кастелле планировалась на 28 июня. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон постановил, что массовые мероприятия в стране не будут проводиться до июля из-за пандемии коронавируса.

Формула 1 сообщила, что гонка в этом году не состоится. Ранее были отменены еще девять стартов. Теперь стартовым этапом будет гонка в Австрии в начале июля.

Глава Формулы 1 Чейз Кэри сказал, что все это время организация контактировала с французским промоутером и полностью поддерживает решение властей страны.

Все фото: «Формула 1»
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