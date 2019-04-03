Кто такие Spiegel. Это они рассказали про Роналду и изнасилование, деньги топ-клубов, махинации чиновников
Der Spiegel – одно из главных изданий Германии о стране и мире с акцентом на общественно-политические темы. Его история длиннее века – еще в 1908 году газета с таким названием выходила в Мюнхене. Но полноценно все запустилось 4 января 1947-го, когда будущий шеф-редактор издания Рудольф Аугштайн получил лицензию на издательскую деятельность.
В последнее время Der Spiegel часто публикует громкие материалы про спорт. Все это расследования по данным своих инсайдеров и сотрудничества с проектом Football Leaks.
Что было:
• Обвинение Криштиану Роналду в изнасиловании, которое произошло в Лас-Вегасе в 2009-м, по заявлению Кэтрин Майорги.
• Принадлежность «Баварии» к созданию европейской Суперлиги и ее планы выхода из Бундеслиги.
• Прикрытие Джанни Инфантино финансовых махинаций «ПСЖ» и «Ман Сити».
• Получение американскими спортсменами разрешений на применение запрещенных медикаментов перед летней Олимпиадой-2016.
• Матч Камерун – Хорватия (ЧМ-2014), который мог быть договорным.
• Подробности стомиллионного контракта Лионеля Месси.
• Уклонение Роналду от налогов.
• Расследование о незадекларированных доходах президента Немецкого футбольного союза, который после этого ушел в отставку.
Пожалуй, самым обсуждаемым из них стал материал о Роналду и Кэтрин Майорги. Журналисты заметили разногласия в его показаниях: сначала Криш говорил, что во время акта девушка просила остановиться, а после всего он сам извинился перед ней. А в свежих отчетах такого признания со стороны Роналду нет. Причем Spiegel выпустил первый материал о Роналду и Майорге еще в 2017 году. А после публикации осенью 2018-го полиция возобновила расследование.
Сотрудники Spiegel пишут, что по этому делу у них есть сотни документов из различных источников, а все полтора года между двумя публикациями (в 2017-м и осенью 2018-го) они изучали данные и проводили расследования.
Редактор спортивного отдела Кристоф Винтербах рассказал про подготовку: «Мы летали в Лас-Вегас, пытались поговорить с Майоргой и Роналду, но безуспешно. Но над этой историей мы работали неделями. У нас есть люди, которые проверяют факты. Мы проверили каждое слово в этой статье».
В Spiegel известны спортивные журналисты Рафаэль Бушманн и Михаэль Вурцингер – совместно они написали книгу «Football Leaks: грязный футбольный бизнес». Создатель Football Leaks, которого в прессе называли «Джоном» (предполагается, что это португалец Руй Пинту), доверял секреты только Бушманну, с которым они встречались на конспиративных квартирах в Восточной Европе. Что касается Вурцингера, то он пару лет назад дал интервью Sport Connect, где немного рассказал о личности таинственного создателя Football Leaks.
Последнее мощное расследование произошло вокруг президента Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя. Он был главой с 2016-го. За год Гриндель скрыл полученный в качестве председателя дочерней компании союза DFB-Medien доход в размере 78 тысяч евро от налоговой, а еще не сообщил руководству DFB о подарке от президента киевского «Динамо» Виталия Суркиса – часах за шесть тысяч евро. Уходя с поста президента DFB, он извинился, сказав, что принятием в подарок часов подтвердил предвзятое отношение к чиновникам от футбола.
За 70 лет издание много раз критиковали. Первый громкий скандал произошел в 60-х, когда Spiegel выпустил материал о военных учениях НАТО и доказал, что немецкие войска не готовы отражать возможную ядерную атаку со стороны СССР. Авторов арестовали, но по стране поднялась волна митингов в их поддержку – репортеров выпустили, а министр обороны ФРГ подал в отставку.
Кстати, издатели Spiegel вообще оригинально подошли к празднованию 70-летия: они поместили на обложку грубые цитаты немецких политиков своей газете: «Паразиты», «Вредители за деньги», «Грязный листок».
На данный момент главный офис издания находится в Гамбурге, в редакции работают 160 человек. Есть представительства за рубежом: в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиднее и других крупных городах. В месяц сайт spiegel.de посещают в среднем 92 миллиона человек, просмотров – более 300 миллионов.
Шеф-редактор Der Spiegel Клаус Бринкбоймер занимает свой пост с 2015 года. При нем издание выпустило скандальную обложку, поместив Ангелу Меркель на фотографию с нацистами после того, как Греция подсчитала сумму невыплаченных немцами репараций по итогам Второй мировой войны.
Через несколько лет досталось и Дональду Трампу. «Spiegel не собирался никого провоцировать. Демократия, свобода, свобода прессы, свобода правосудия, все это — в серьезной опасности», – оправдывался Бринкбоймер.
В конце 2018 года внезапно выяснилось, что журналист Der Spiegel Клаас Релотиус много лет сочинял истории и интервью для журнала. Сначала его поймали на вымышленных интервью в репортаже с американо-мексиканской границы, а затем он сам признался и в других фейках. Издание назвало это самым глубоким провалом за всю свою историю.
Еще забавнее, что Релотиус к своим 33 годам насобирал целых 11 престижных наград, признание «Журналист года» в Германии от CNN, получил место в топ-30 самых перспективных журналистов до 30 лет от Forbes. Сам Релотиус объяснил свои поступки тем, что страшно боялся провала и тем, что с каждым разом давление на него еще больше возрастало. Он практически не выдумывал героев своих статей, но на основании краткого общения с ними додумывал детали, а с каждой новой наградой, которую он получал, редакторы менее тщательно проверяли его материалы.
Сотрудничавший ранее с Der Spiegel журналист Штефан Ниггемайер рассказывал, что в журнале серьезно подходят к проверке текстов: «Я испытал это на себе. Тебе звонят по телефону и задают вопросы буквально по каждому слову в тексте. Откуда взялась эта цифра? Кто сказал эту фразу? Иногда это даже раздражает». В Spiegel после произошедшего планируют еще больше ужесточить контроль над текстами.
На данный момент тираж Spiegel составляет почти 800 тысяч экземпляров, в Германии у издания более шести миллионов читателей.