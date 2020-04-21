Кокорин и Мамаев
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#Кокорин и Мамаев #Футбол #Александр Кокорин #Павел Мамаев

Рассмотрение жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву отложено до 13 мая

21 апреля, 12:50

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В мае 2019 года Пресненский суд Москвы отправил Кокорина и Мамаева в колонию за драки, в ноябре футболисты вышли по УДО.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова пожаловались на приговор. Второй кассационный суд в ближайшее время рассматривать жалобу не будет.

«Суд отложил рассмотрение жалоб на 13 мая», – сообщила «Р-Спорт» пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

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