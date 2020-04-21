Кокорин и Мамаев
Футбол
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Рассмотрение жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву отложено до 13 мая
21 апреля, 12:50
В мае 2019 года Пресненский суд Москвы отправил Кокорина и Мамаева в колонию за драки, в ноябре футболисты вышли по УДО.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова пожаловались на приговор. Второй кассационный суд в ближайшее время рассматривать жалобу не будет.
«Суд отложил рассмотрение жалоб на 13 мая», – сообщила «Р-Спорт» пресс-секретарь суда Динара Муслимова.
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