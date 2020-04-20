Футбол
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#Футбол

Рейтинг мирового экспорта футболистов: бразильцев больше тысячи, Россия – на уровне с Италией

20 апреля, 23:10

CIES Football Observatory провела исследование, где определила количество выступавших в иностранных чемпионатах футболистов за 2019 год.

Есть всего две страны, которые делегировали более тысячи футболистов, у Бразилии – серьезный отрыв от идущей второй Франции. Первую шестерку среди всех стран замыкает Сербия, десятку – Хорватия и Нигерия.

Россия – 19-я в общемировом рейтинге, у нее 12-е место по Европе. 230 российских игроков выступают в иностранных лигах. 87% от этого числа играют в высших дивизионах.

«Гол»

А какая страна в какой части света лидирует по экспорту игроков? Есть и такая статистика. Мы указали лидера и количество футболистов.

«Гол»

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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zavo43
22 апреля, 13:33
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