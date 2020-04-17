Андрей Марков
Хоккей
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#Андрей Марков #Хоккей

Хоккейный чемпион мира Марков завершил карьеру в 41 год

17 апреля, 10:13

ФХР

О решении Андрея Маркова сообщил его агент: «Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома».

  • В России Марков играл за «Химик», «Динамо», «Витязь», «Ак Барс» и «Локомотив», дважды выигрывал чемпионат;
  • В НХЛ 15 сезонов играл за «Монреаль»;
  • Выигрывал чемпионат мира в Канаде (2008);
  • Дважды участвовал в матче звезд НХЛ;
  • Трижды выступал на Олимпийских играх.
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