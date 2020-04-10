бейсбол
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#бейсбол

Шесть иностранцев получили право играть за бейсбольную сборную России. Пятеро из них – кубинцы

10 апреля, 23:27

Федерация бейсбола России

Все они стали гражданами России в 2019 году.

«Пять граждан Кубы – Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис – и один гражданин США – Виктор Александр Коул Второй – стали гражданами России.

Таким образом, спортсмены получили возможность играть за сборную команду России по бейсболу. Важно отметить, что к моменту получения гражданства, спортсмены уже активно ассимилировались», – сообщил президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев.

Еще он рассказал, что все эти бейсболисты уже играли в чемпионате России. Отец Виктора Коула родился в Ленинграде, а выступал в Главной бейсбольной лиге – МЛБ.

Сборная России по бейсболу дебютировала на международных соревнованиях в 1993 году. Главный успех с тех пор – второе место на чемпионате Европы-2001.

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