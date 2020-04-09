Football Leaks
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#Football Leaks #Футбол

Основателя Football Leaks выпустили из тюрьмы и посадили под домашний арест

09 апреля, 11:02

Так выглядит символ Football Leaks

imago sportfotodienst / Global Look Press

30-летнего Руя Пинту год назад поймали в Венгрии и арестовали. В тюрьме он провел больше года – с 22 марта 2019-го.

Сейчас Пинту под домашним арестом. Ранее сайт A Bola сообщал, что на страницу «Спортинга» была проведена хакерская атака командой CyberTeam Portugal, выступающей за освобождение Пинту.

Football Leaks существует с 2015 года, раскрывая с тех пор подробности крупных трансферов и различных денежных нарушений. Среди скандалов недавнего времени – обвинение Роналду в изнасиловании, подробности возможного создания Суперлиги и «Манчестер Сити» с его обходом ФФП.

«Ман Сити» за это наказали исключением из еврокубков на два года.

В декабре Пинту давал интервью. Много интересного:
«Власти боятся того, что я знаю». Арестованный создатель Football Leaks – о грязи в футболе и будущем проекта
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