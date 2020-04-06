Хосеп Гвардиола
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Мама Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года
06 апреля, 18:18
«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», – сообщил твиттер «Манчестер Сити».
Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны.
24 марта стало известно, что Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро Объединению врачей Барселоны на материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом.
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