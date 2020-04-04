Ханс-Дитер Флик
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Руководители «Баварии» объяснили, почему Флик продлил контракт
04 апреля, 10:47
Ханс-Дитер Флик останется в «Баварии» до июня 2023 года.
Руководство «Баварии» объяснило это решение. Вот ключевые выдержки:
- Карл-Хайнц Румменигге: «Мы являемся единственным немецким клубом все еще участвующим во всех трех турнирах. Мне лично также нравится, как Флик ведет себя с командой, его человеческие качества впечатляют».
- Хасан Салихамиджич: «Результаты, которых он достиг вместе с командой, говорят сами за себя. Мы оба знаем, в каком направлении мы хотим развивать команду. Футбол стоит на пороге больших вызовов».
- Оливер Кан: «Для «Баварии» важно, чтобы тренер понимал философию клуба. Ханс был игроком «Баварии», был ассистентом главного тренера. Теперь он на длительный срок станет главным тренером. Это хороший путь».
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