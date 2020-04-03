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На стадион «Боруссии» опять идут люди. Но только те, у кого подозрение на коронавирус
03 апреля, 22:25
4 апреля арену «Сигнал Идуна Парк» начнут оборудовать под медицинский центр для борьбы с covid-19. Любой желающий с симптомами коронавируса может прийти в район северной трибуны стадиона и сдать анализ.
Дальше врач решит, останется там пациент на амбулаторном лечении, или же его нужно отправить в клинику.
«Наш стадион – гордость города, одно из самых символичных строений в регионе. Это идеальное место, чтобы помочь людям с респираторными заболеваниями. Это наша обязанность – помочь как можно большему количеству людей», – говорит генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
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