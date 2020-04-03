На стадион «Боруссии» опять идут люди. Но только те, у кого подозрение на коронавирус

4 апреля арену «Сигнал Идуна Парк» начнут оборудовать под медицинский центр для борьбы с covid-19. Любой желающий с симптомами коронавируса может прийти в район северной трибуны стадиона и сдать анализ.

Дальше врач решит, останется там пациент на амбулаторном лечении, или же его нужно отправить в клинику.