Криштиану Роналду
Футбол
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Футбол #коронавирус

Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

28 марта, 10:42

Keystone Press Agency / Global Look Press

О помощи от Роналду в связи с эпидемией коронавируса рассказал региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педру Рамос.

Он заявил, что между футболистом и органами здравоохранения установлен контакт. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких Роналду купил для медучреждений Мадейры.

Сам Роналду сейчас находится на карантине в Португалии, у трех его одноклубников по «Ювентусу» выявили коронавирус.

В Португалии сейчас зафиксировано более 3500 случаев заражения коронавирусом. Умерло 60 человек.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще почитать о Криштиану
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Футбол
#коронавирус