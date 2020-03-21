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#Наполи #Футбол #коронавирус #Серия А

«Наполи» возобновит тренировки 25 марта в разгар эпидемии коронавируса в Италии

21 марта, 10:37

«Наполи» официально сообщил о возобновлении тренировок. Клуб не будет ждать апреля, хотя все спортивные мероприятия в Италии отменены до 3-го числа, и начнет тренироваться еще за неделю до этого месяца.

Сообщается, что единственными представителями клубов, кто хотел возобновить тренировки до 4 апреля, были президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и владелец «Лацио» Клаудио Лотито.

Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази считает, что возобновлять тренировки до 3 апреля опасно для здоровья игроков. Сезон в Серии А продолжится в лучшем случае в мае.

По данным SCMP, в Италии зафиксировано 47 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Умерли четыре тысячи человек.

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Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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