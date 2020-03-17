Сборная России отменила весенние товарищеские матчи

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», – сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников в интервью РИА Новости.

Ближайший товарищеский матч сборной России планировался уже 28 марта.