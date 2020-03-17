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Сборная России отменила весенние товарищеские матчи
17 марта, 16:09
«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», – сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников в интервью РИА Новости.
Ближайший товарищеский матч сборной России планировался уже 28 марта.
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