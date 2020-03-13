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Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта, 13:13
На игру ФНЛ «Балтики» и «Армавира» в Калининграде не будут допущены зрители – впервые в истории «Балтики». Клуб приостановил продажу билетов на этот и другие домашние матчи.
О недопуске болельщиков на игру сообщил глава региона Антон Алиханов на оперативном совещании. Ожидается, что клуб позже сделает официальное заявление.
Под вопросом и допуск зрителей на игру калининградского волейбольного «Локомотива» 21 марта.
В Калининграде зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Алиханов сказал, что в течение нескольких дней подтвердится еще пара десятков случаев.
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