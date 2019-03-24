Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал
В матче с Казахстаном (4:0) Артем Дзюба все-таки прервал безголевую серию. Он отметился голом во втором тайме и помог команде без проблем обыграть конкурента по отборочной группе. До этой игры Дзюба отличился только 25 октября, когда забил «Бордо» в матче Лиги Европы.
Его серия была ужасной. Дзюба не забивал 5 месяцев, 1308 минут и 15 матчей. Вот факты о том, что за это время творилось в жизни Артема:
• На одну съемку он стал хоккеистом. Дзюба поучаствовал в ролике, где анонсировалась хоккейная классика в Санкт-Петербурге.
• РФС признал Дзюбу лучшим футболистом 2018 года. Он обошел Акинфеева, Фернандеса, Зобнина и Черышева.
• В январе Артем устраивал вот такую креативную тусовку:
• Во время матча «Зенита» и «Фенербахче» на поле выбежал болельщик. Он поздоровался с Дзюбой и с игроками «Фенербахче», а потом ушел с поля с помощью стюардов. Когда фаната уводили, Артем за него заступился.
• У «Зенита» сменился президент: вместо Сергея Фурсенко на этой должности теперь работает Александр Медведев. Дзюба и Медведев соревновались друг с другом в конкурсе пенальтистов. Здесь победил Артем, но было красиво.
• Бывший биатлонист Антон Шипулин подарил Дзюбе лыжи. Их Шипулин обещал Артему еще после победы над Египтом. Странно, что подарок дошел до Дзюбы только 1 марта.
• «Зенит» запустил онлайн-канал Z+. Старт получился неоднозначным, но самое важное – слоган. «Дерзкий, как Дзюба» – такой посыл Z+ продвигали в момент запуска. Вот тут мы разобрали, что не удалось реализовать.
Теперь Артем Дзюба забил Казахстану. Все подсчеты и разговоры закончены.
Осенью Артему помешали травмы, но теперь все стало еще сложнее. С приходом в «Зенит» Сердара Азмуна изменилась роль Дзюбы. Теперь Азмун больше отвечает за голы, а Дзюба много борется за мячи и действует в подыгрыше. Артема спрашивали о его отношении к изменившимся условиям и к тому, что не получается забить.
«К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит, мы все делаем правильно», – говорил Дзюба в интервью «Чемпионату».
В «Зените» его используют в связке с другим нападающим. Черчесов в обоих матчах сборной выпускал Артема с первых минут на месте единственного центрфорварда. В игре с Бельгией он поборолся с Куртуа и создал гол для Черышева, а Казахстану наконец-то забил сам.
Возможно, снижение результативности как раз и объясняется изменившимися задачами.