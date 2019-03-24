Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал

В матче с Казахстаном (4:0) Артем Дзюба все-таки прервал безголевую серию. Он отметился голом во втором тайме и помог команде без проблем обыграть конкурента по отборочной группе. До этой игры Дзюба отличился только 25 октября, когда забил «Бордо» в матче Лиги Европы.

Его серия была ужасной. Дзюба не забивал 5 месяцев, 1308 минут и 15 матчей. Вот факты о том, что за это время творилось в жизни Артема:

• На одну съемку он стал хоккеистом. Дзюба поучаствовал в ролике, где анонсировалась хоккейная классика в Санкт-Петербурге.

• РФС признал Дзюбу лучшим футболистом 2018 года. Он обошел Акинфеева, Фернандеса, Зобнина и Черышева.

• В январе Артем устраивал вот такую креативную тусовку:

• Во время матча «Зенита» и «Фенербахче» на поле выбежал болельщик. Он поздоровался с Дзюбой и с игроками «Фенербахче», а потом ушел с поля с помощью стюардов. Когда фаната уводили, Артем за него заступился.

• У «Зенита» сменился президент: вместо Сергея Фурсенко на этой должности теперь работает Александр Медведев. Дзюба и Медведев соревновались друг с другом в конкурсе пенальтистов. Здесь победил Артем, но было красиво.

• Бывший биатлонист Антон Шипулин подарил Дзюбе лыжи. Их Шипулин обещал Артему еще после победы над Египтом. Странно, что подарок дошел до Дзюбы только 1 марта.

• «Зенит» запустил онлайн-канал Z+. Старт получился неоднозначным, но самое важное – слоган. «Дерзкий, как Дзюба» – такой посыл Z+ продвигали в момент запуска. Вот тут мы разобрали, что не удалось реализовать.

Теперь Артем Дзюба забил Казахстану. Все подсчеты и разговоры закончены.