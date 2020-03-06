Толкнул судью – полгода без футбола. «Монако» потерял одного из лидеров

Так он отреагировал на удаление одноклубника Бакайоко. «Монако» в той игре спустя уже полчаса остался вдевятером и проиграл 1:3.

«Это очень серьезное наказание, – реакция «Монако» на дисквалификацию. – Клуб осуждает неоправданное поведение и сожалеет о чрезмерном сроке для игрока, который ранее за 200 игр на высоком уровне не был замешан в чем-то подобном».

Мартинш – основной правый полузащитник «Монако», купленный летом за 30 миллионов евро. Он забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в сезоне Лиги 1.