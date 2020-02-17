Гайд по билетам на Евро-2020. Как теперь попасть на турнир

Есть две категории билетов, которые не всем понятны.

Первая – Fans First. На сайте УЕФА пишут, что они ничем не отличаются от третьей категории билетов. Разница только в двух вещах: их значительно меньше, но и по цене они тоже дешевле. Еще одна категория – «Follow my team» (нет на графике). Их нельзя перепродать, потому что билеты условные. Если любимая сборная попадает в плей-офф, с ними можно прийти на матч. Если нет, УЕФА вернет владельцу стоимость.

Евро-2020 вызвал серьезный ажиотаж у болельщиков по всему миру. 14 февраля УЕФА опубликовал новость, что фанаты вышедших на Евро-2020 команд подали заявки на 28,3 миллиона билетов. Это в два раза больше, чем было перед Евро-2016. Естественно, что на таком интересе сказывается формат проведения чемпионата Европы. Летом 2020-го он пройдет сразу в 12 странах.

УЕФА анонсировал и еще один эксперимент: организация попробует мобильную доставку билетов. За счет этого предотвратят тиражирование и дублирование проходок на матч. Специальный QR-код активируется только через Bluetooth, когда болельщик подойдет к стадиону. Для этого готовят специальное мобильное приложение – оно будет доступно для загрузки ближе к концу мая.

Вся информация по оставшимся билетам – на этом сайте. Там же есть ответы на все основные вопросы для тех, кто билеты уже купил.