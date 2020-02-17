Гайд по билетам на Евро-2020. Как теперь попасть на турнир
Сразу подчеркиваем: прием заявок на основную часть билетов завершился. Он проходил в два основных этапа.
- 12 июня – 12 июля 2019 года. Первый прием заявок. Тем же летом успешные заявки надо было оплатить.
- 4 декабря – 18 декабря 2019 года. Прием заявок от болельщиков сборных, которые вышли в финальную часть.
В конце января 2020 года фанаты, которым одобрили заявки, получили письма на электронную почту. Они должны оплатить билеты в течение определенного периода времени. Дальше – очередная стадия продаж. Она будет третьей и заключительной.
Напоминаем: всех участников Евро мы до сих пор не знаем. В апреле 2020 года начнется продажа для фанатов тех сборных, которые попадут на турнир через стыки. Еще представители УЕФА предусмотрели продажу билетов в порядке живой очереди, если предложение превысит спрос (это маловероятно).
Как же теперь купить билеты?
Шансов мало, но они есть. В этот раз все легализовано: заработает специальная платформа – euro2020.com/tickets. С ее помощью каждый обладатель билета на Евро-2020 сможет перепродать его по номинальной стоимости. Так решаются сразу две проблемы – перекупщики и серьезное завышение цен. В этом случае в безопасности окажутся и продавец, и покупатель.
Что по ценам?
Вот цены на отдельные билеты – они варьируются от 75 евро до 945 евро. Примерно по таким же ценникам их можно будет купить во время перепродажи.
Есть две категории билетов, которые не всем понятны.
Первая – Fans First. На сайте УЕФА пишут, что они ничем не отличаются от третьей категории билетов. Разница только в двух вещах: их значительно меньше, но и по цене они тоже дешевле. Еще одна категория – «Follow my team» (нет на графике). Их нельзя перепродать, потому что билеты условные. Если любимая сборная попадает в плей-офф, с ними можно прийти на матч. Если нет, УЕФА вернет владельцу стоимость.
Евро-2020 вызвал серьезный ажиотаж у болельщиков по всему миру. 14 февраля УЕФА опубликовал новость, что фанаты вышедших на Евро-2020 команд подали заявки на 28,3 миллиона билетов. Это в два раза больше, чем было перед Евро-2016. Естественно, что на таком интересе сказывается формат проведения чемпионата Европы. Летом 2020-го он пройдет сразу в 12 странах.
УЕФА анонсировал и еще один эксперимент: организация попробует мобильную доставку билетов. За счет этого предотвратят тиражирование и дублирование проходок на матч. Специальный QR-код активируется только через Bluetooth, когда болельщик подойдет к стадиону. Для этого готовят специальное мобильное приложение – оно будет доступно для загрузки ближе к концу мая.
Вся информация по оставшимся билетам – на этом сайте. Там же есть ответы на все основные вопросы для тех, кто билеты уже купил.