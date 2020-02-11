Валерий Рейнгольд
РПЛ
Футбол
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#Валерий Рейнгольд #Футбол #РПЛ #Спартак

Умер Валерий Рейнгольд. Ровно 10 лет назад в этот день скончался его друг – Юрий Севидов

11 февраля, 21:36

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни.

Рейнгольд присутствовал на турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения бывшего игрока «Спартака» Владимира Степанова. Ему стало плохо, он был госпитализирован.

«Умер. Сердце», – сказал Александр Мирзоян.

Подробности сообщил Евгений Ловчев:

Рейнгольд играл за «Спартак» с 1960 по 1967 год, провел в его составе 196 матчей. Он выигрывал чемпионат СССР и дважды Кубок СССР.

10 лет назад в этот же день, 11 февраля, умер бывший игрок «Спартака» Юрий Севидов. При жизни Рейнгольд и Севидов очень дружили.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Спартак»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Валерий Рейнгольд
#Футбол
#РПЛ
#Спартак