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#Ансу Фати #Футбол #Примера #Барселона #Хуанми

Фати побил рекорд Хуанми. Теперь он стал самым молодым автором дубля в Примере

03 февраля, 11:34

AFLO/Global Look Press

Воспитанник «Малаги» Хуанми Хименес тоже рано проявил себя в Примере. 12 сентября 2010 года в матче «Малаги» и «Сарагосы» (5:3) он оформил дубль. Тогда Хуанми было 17 лет и 115 дней – перебить эту планку стремился Ансу Фати из «Барселоны».

В игре «Барселоны» и «Леванте» (2:1) Фати сделал дубль за минуту в середине первого тайма. В обоих мячах ему ассистировал Лионель Месси. Так Фати принес победу «Барсе» и одновременно стал самым юным автором дубля в Примере. Новый ориентир по возрасту – 17 лет и 94 дня.

«Я всегда мечтал об этом моменте. Теперь он осуществился. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде и тренера за предоставленную мне возможность. Постепенно я верю в то, что со мной происходит», – радовался Фати своему дублю.

В этом сезоне Примеры Фати отыграл за «Барселону» 13 матчей и забил четыре мяча. Хуанми в мае исполнится 27 лет. Сейчас он представляет «Бетис».

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