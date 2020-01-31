«Мирандес» выбил «Севилью», в 1/4 Кубка только он – клуб не из Примеры

Лишь гол Нолито на последней минуте избавил «Севилью» от тотального позора – она проиграла 1:3, а не крупно. «Севилья» вылетела в Кубке Испании от «Мирандеса» – середняка Сегунды.

«Мирандес» ранее лишил игр в Кубке будущую команду Федора Смолова – «Сельту». Затем, обыграв «Севилью», вышел в четвертьфинал. Соперником станет какая-то из оставшихся семи команд Примеры – «Атлетик», «Валенсия», «Вильярреал», «Гранада», «Реал», «Реал Сосьедад» или «Барселона».