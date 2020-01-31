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#Мирандес #Футбол #Кубок Испании

«Мирандес» выбил «Севилью», в 1/4 Кубка только он – клуб не из Примеры

31 января, 10:36

«Мирандес»

Лишь гол Нолито на последней минуте избавил «Севилью» от тотального позора – она проиграла 1:3, а не крупно. «Севилья» вылетела в Кубке Испании от «Мирандеса» – середняка Сегунды.

«Мирандес» ранее лишил игр в Кубке будущую команду Федора Смолова – «Сельту». Затем, обыграв «Севилью», вышел в четвертьфинал. Соперником станет какая-то из оставшихся семи команд Примеры – «Атлетик», «Валенсия», «Вильярреал», «Гранада», «Реал», «Реал Сосьедад» или «Барселона».

«Мирандес» попробует повторить собственный рекорд – он в 2012 году выходил в полуфинал, где дважды уступил «Атлетику». Есть интересный факт – в восьми из 11 последних матчей против команд Примеры «Мирандес» побеждал. Сам клуб в Примере не играл никогда.

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