Юрлова-Перхт выиграла «серебро» в масс-старте на ЧМ по биатлону

Первой стала итальянка Доротея Вирер. Третье место заняла немка Дениз Херманн.

Для женской сборной России это первая медаль на ЧМ-2019. У мужчин серебряную награду выигрывал Александр Логинов. Вчера мужская сборная стала бронзовым призером в эстафете.

Масс-старт – заключительная гонка в программе чемпионата мира. Сегодня его пробегут мужчины.