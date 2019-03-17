ЧМ-2019 (биатлон)
Екатерина Юрлова-Перхт
Юрлова-Перхт выиграла «серебро» в масс-старте на ЧМ по биатлону
17 марта 2019, 15:54
Первой стала итальянка Доротея Вирер. Третье место заняла немка Дениз Херманн.
Для женской сборной России это первая медаль на ЧМ-2019. У мужчин серебряную награду выигрывал Александр Логинов. Вчера мужская сборная стала бронзовым призером в эстафете.
Масс-старт – заключительная гонка в программе чемпионата мира. Сегодня его пробегут мужчины.
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