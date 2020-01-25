59 минут Холанда в Бундеслиге: рекорды, пять голов, две победы «Боруссии»

Эрлинг Холанд сыграл в Бундеслиге уже два матча за «Боруссию». Его дебют мы подробно описывали здесь. Новый матч – новые подробности. Ловите подборку фактов по игре Холанда в двух играх «Боруссии».

Холанд сыграл в Бундеслиге всего 59 минут. В обоих матчах он выходил на замену, но забил пять голов. Opta почему-то пишет про 57 минут на поле и такие же пять голов – и все равно это рекорд турнира.

«Боруссия» выиграла матчи против «Аугсбурга» и «Кельна». В них команда забила десять мячей – по пять на каждого соперника. «Боруссия» поднялась на третье место и сравнялась по очкам с «Баварией», но у всех конкурентов есть матчи в запасе.

Игроки «Боруссии» поддерживают Холанда. Ройс сказал, что из-за таких способностей новичка и подписали. Бюрки пошутил, что у Холанда начался спад, поэтому «Кельну» он забил на один гол меньше, чем «Аугсбургу».

Просто напоминаем: Холанду всего 19 лет. Зимой «Боруссия» заплатила за него 20 миллионов евро.