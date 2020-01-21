Лучшие клубные тренеры 2020 – версия автора

30 лучших тренеров мира на январь 2020, по мнению Валеры Полевикова. В топ включены только клубные тренеры (среди безработных только те, чье последнее место работы – клуб).

Юрген Клопп («Ливерпуль») Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») Массимилиано Аллегри (без работы; «Ювентус») Диего Симеоне («Атлетико») Маурисио Почеттино (без работы; «Тоттенхэм») Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») Зинедин Зидан («Реал») Эрик тен Хаг («Аякс») Юлиан Нагельсманн («Лейпциг) Антонио Конте («Интер») Маурицио Сарри («Ювентус») Марселино Гарсия Тораль (без работы; «Валенсия») Томас Тухель («ПСЖ») Жорже Жезуш («Фламенго») Марко Розе («Боруссия М») Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») Брендан Роджерс («Лестер») Карло Анчелотти («Эвертон») Марсело Бьелса («Лидс») Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») Хосе Бордалас («Хетафе») Давид Вагнер («Шальке») Люсьен Фавр («Боруссия Д») Рафаэль Бенитес («Далянь Ифан») Симоне Индзаги («Лацио») Паулу Фонсека («Рома») Давид Гийон («Реймс») Виктор Гончаренко (ЦСКА) Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») Йиндржих Трпишовский («Славия»)