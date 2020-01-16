Антонио Доннарумма
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#Антонио Доннарумма #Футбол #Милан #Кубок Италии

Брат Джанлуиджи Доннаруммы – рекордсмен «Милана». Свои первые 300 минут отыграл без пропущенных голов

16 января, 11:06

«Милан» выиграл 3:0 у СПАЛа в матче Кубка Италии. Основной голкипер клуба Джанлуиджи Доннарумма не сыграл из-за травмы бедра, в воротах появился его старший брат Антонио.

Он установил историческое достижение, не пропустив ни разу за первые 300 минут в «Милане». Такое раньше не удавалось никому.

В июле 2017-го Антонио Доннарумма перешел в «Милан», но до сих пор не играл за него в Серии А.

Рекорд сложился всего из трех матчей за несколько лет:

  • 120 минут отыграл в дерби с «Интером» на Кубок Италии (в 2017-м);
  • 90 – с «Лудогорцем» в Лиге Европы (2018);
  • еще 90 – со СПАЛом в Кубке (2020).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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