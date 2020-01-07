«Тоттенхэм» открыл филиал местной пивоварни на своем стадионе – ее продажи за год выросли в полтора раза
В апреле 2019-го «Тотенхэм» переехал с «Уэмбли» на новый стадион, который строили с 2016-го. Одна из его фишек – развитые развлекательные пространства, и на стадионе сразу же появилась своя пивоварня.
Beavertown – это местная крафтовая пивоварня из того же района, что и клуб. Задумка в том, что пиво варят прямо на стадионе – такой концепт впервые используется в АПЛ.
Так «Тоттенхэм» рассказывал об этой сделке после подписания контракта:
«Мы страстно любим наш район и имеем отличный опыт работы с местными жителями и бизнесом, поэтому возможность работать с такой организацией, как Beavertown, главный офис которой находится менее чем в двух милях от нашего стадиона, делает это партнерство особенным. Это еще один пример того, как развитие стадиона поддерживает местный бизнес».
Журналист The Guardian Роб Дэвис нашел отчеты пивоварни по итогам 2019 года. За это время компания в полтора раза увеличила продажи – с 12 миллионов фунтов до почти 20. Уточняется, что в эти цифры не включены продажи на самом стадионе.
Прибыль при этом практически не изменилась, и даже немного упала из-за увеличения издержек. Но для начинающего бизнеса это нормально: перед компаниями в первую очередь стоит задача раскрутиться и увеличить узнаваемость, а деньги часто сразу же реинвестируются в расширение бизнеса.