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Десятилетие России в плей-офф ЛЕ: выходили в 1/4 четыре раза, вылетали в 1/8 – 14 раз
15 марта 2019, 01:26
В четвертьфинал ЛЕ за эти десять лет выходили:
- ЦСКА в сезоне-2017/2018 (проиграл «Арсеналу»).
- «Зенит» в сезоне-2014/2015 (проиграл «Севилье»).
- «Рубин» в сезоне-2012/2013 (проиграл «Челси»).
- «Спартак» в сезоне-2010/2011 (проиграл «Порту»).
Кто вылетал раньше четвертьфинала (с учетом только тех клубов, кто вообще проходил в плей-офф ЛЕ):
- Сезон-2018/2019: «Зенит» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала.
- Сезон-2017/2018: «Зенит» и «Локомотив» вылетели в 1/8 финала.
- Сезон-2016/2017: «Ростов» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала.
- Сезон-2015/2016: «Краснодар» и «Локомотив» вылетели в 1/8 финала.
- Сезон-2014/2015: «Динамо» вылетело в 1/8 финала.
- Сезон-2013/2014: «Рубин» вылетел в 1/16 финала, «Анжи» вылетел в 1/8 финала.
- Сезон-2012/2013: «Зенит» и «Анжи» вылетели в 1/8 финала.
- Сезон-2011/2012: «Рубин» и «Локомотив» вылетели в 1/16 финала.
- Сезон-2010/2011: ЦСКА и «Зенит» вылетели в 1/8 финала.
- Сезон-2009/2010: «Рубин» вылетел в 1/16 финала.
Итого за десять сезонов:
Вылетов в 1/16 финала – 4
Вылетов в 1/8 финала – 14
Вылетов в 1/4 финала – 4
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