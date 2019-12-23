Кейсуке Хонда
чемпионат Нидерландов
Футбол
Леонид Слуцкий
Витесс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кейсуке Хонда #Футбол #Леонид Слуцкий #чемпионат Нидерландов #Витесс

«Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это». Хонда тоже покинул «Витесс»

23 декабря 2019, 13:37

«Витесс»

33-летний японский легионер Кейсуке Хонда присоединился к «Витессу» в начале ноября, когда клуб еще тренировал Леонид Слуцкий – раньше они вместе работали в ЦСКА.

Слуцкого уволили через месяц, спустя пару недель о своем уходе объявил и  Хонда.

«Когда я пришел сюда, моя миссия была в том, чтобы изменить ситуацию. У меня не вышло. Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это. Вот почему я не думаю, что должен играть здесь дальше. Высоко ценю то, как фанаты и одноклубники относились ко мне», – сообщил Хонда на официальном сайте «Витесса».

И записал видеообращение:

Хонда сыграл четыре матча за «Витесс» – два из них полных (поражение от «Херенвена», победа над «Твенте»).

Краткая статистика:

  • 270 минут игрового времени, голами и ассистами не отметился;
  • Пробил пять раз, четырежды – в створ;
  • Точность передач – 90,8%, всего 163 паса;
  • Пять попыток дриблинга, удачные из них – три;
  • Два фола – оба на желтые карточки. Шесть раз фолили на нем.

Интересно, следующий клуб Хонды – «Рубин»? Слуцкий теперь работает там.

Не пропусти важное - подпишись на наши соцсети!
Как Хонда пришел в клуб
Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кейсуке Хонда
#Футбол
#Леонид Слуцкий
#чемпионат Нидерландов
#Витесс