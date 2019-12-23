«Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это». Хонда тоже покинул «Витесс»
33-летний японский легионер Кейсуке Хонда присоединился к «Витессу» в начале ноября, когда клуб еще тренировал Леонид Слуцкий – раньше они вместе работали в ЦСКА.
Слуцкого уволили через месяц, спустя пару недель о своем уходе объявил и Хонда.
«Когда я пришел сюда, моя миссия была в том, чтобы изменить ситуацию. У меня не вышло. Слуцкий ушел, я чувствую ответственность за это. Вот почему я не думаю, что должен играть здесь дальше. Высоко ценю то, как фанаты и одноклубники относились ко мне», – сообщил Хонда на официальном сайте «Витесса».
И записал видеообращение:
Хонда сыграл четыре матча за «Витесс» – два из них полных (поражение от «Херенвена», победа над «Твенте»).
Краткая статистика:
- 270 минут игрового времени, голами и ассистами не отметился;
- Пробил пять раз, четырежды – в створ;
- Точность передач – 90,8%, всего 163 паса;
- Пять попыток дриблинга, удачные из них – три;
- Два фола – оба на желтые карточки. Шесть раз фолили на нем.
Интересно, следующий клуб Хонды – «Рубин»? Слуцкий теперь работает там.