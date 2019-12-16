«Бавария» получила в соперники по ЛЧ «Челси» и запретила в твиттере упоминания о 2012-м годе и Дрогба

Намек понятен: в 2012 году «Бавария» дошла до финала Лиги чемпионов, который проводился у нее дома – на «Альянц Арене». Соперником неожиданно стал «Челси», который с неопытным тренером Ди Маттео прошел сильную «Барселону».

Еще более неожиданным был итог – после пропущенного гола Мюллера в конце Дрогба забил ответный гол на 88-й минуте, в овертайме Роббен не реализовал пенальти, а серию послематчевых точнее исполнил «Челси», причем Дрогба забил решающий пенальти.

Шутка «Баварии» всем понравилась – за шесть часов скопилось почти четыре тысячи комментариев, 40 тысяч ретвитов и более 175 тысяч лайков.

Кстати, через год после того финала «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в Лондоне на «Уэмбли», а в Суперкубке пересеклась как раз с «Челси» и победила именно в серии пенальти.