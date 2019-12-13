Панарин впервые забил три гола за «Рейнджерс». Прошлые два хет-трика он оформил в матчах против него

• Для Панарина это третий хет-трик в карьере, первые два ему удались в «Коламбусе» и «Чикаго». Что интересно: оба раза он забивал именно в ворота «Рейнджерс», а его команды побеждали 5:3.

• У Панарина 41 балл в этом сезоне НХЛ – 18 голов и 23 голевые передачи. Это восьмой результат среди всех хоккеистов чемпионата.

• «Рейнджерс» уже пару недель чередует победы с поражениями – в последних девяти матчах происходит именно так.

• В Восточной конференции «Рейнджерс» идет по очкам десятым в таблице.