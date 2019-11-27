Реванш Фьюри и Уайлдера пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе

Новый бой пройдет на арене MGM Grand. О его проведении рассказал промоутер Фьюри Боб Арум: «Спите спокойно. Официальное объявление будет еще до Рождества, а сам бой будет 22 февраля». Все детали проведения боя и его показа согласуют в начале декабря – тогда состоится встреча менеджеров Уайлдера, самого Амура и других причастных.

Предыдущий бой Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда два непобедимых боксера разошлись ничьей по раздельному решению судей. Один арбитр отдал победу Уайлдеру, другой – Фьюри. Третий зафиксировал ничью. При этом Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, поэтому считал себя победителем поединка.

Награда для победителя реванша Фьюри и Уайлдера – вакантный титул журнала The Ring Magazine в тяжелом весе. Четыре года назад Фьюри уже выигрывал этот трофей, когда победил Владимира Кличко. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман уже сказал, что победитель боя Фьюри и Уайлдера будет назван одним из величайших тяжеловесов в боксе.