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Лучшие курсы по графическому дизайну

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Древние люди эпохи палеолита наносили пиктограммы на стены пещер. Человечество еще не изобрело письменность, но уже стремилось сохранить информацию, рассказывая о важных событиях понятными картинками и знаками. 

Конечно, их никто не обучал правилам визуальной коммуникации. Зато сейчас каждый может освоить крайне интересную и творческую профессию, окончив курсы графического дизайна. Эта отрасль непрерывно прогрессирует, поэтому грамотные специалисты постоянно отслеживают новые тенденции и пополняют запас актуальных знаний и навыков на протяжении всего срока деятельности.

Сыграйте в нашу игру, чтобы выбрать идеальную профессию:

Graphic designer решает множество разных задач при помощи цветов, форм, изображений, приемов композиции и типографики. Решать все задачи одним способом или инструментом невозможно, поэтому существует несколько направлений, каждое из которых требует своего определенного набора методов. Специализация в одном из них не исключает пересечений и необходимости использовать техники смежных областей, примеряя при этом различные роли.

Сферы деятельности

1. Издательское дело. Здесь необходимо заниматься обработкой фотографий и текста, версткой материала, подготовкой макетов для дальнейшей печати. Подход к художественному оформлению периодических изданий, книг, другой печатной продукции также претерпевает изменения и требует актуальных приемов.

2. Брендирование. Разработка набора визуальных элементов корпоративного стиля обеспечивают его узнаваемость и улучшают восприятие целевой аудиторией. Грамотная айдентика фирменных составляющих ускоряет идентификацию компании и позволяет заявлять о себе с полуслова, в том числе сокращая объемы рекламы.

3. Дизайн упаковки. Маркетинговые исследования давно подтвердили важность внешнего вида товара для его продвижения. В пользовательские характеристики входит не только визуальное оформление обертки, но и физические параметры: удобство распаковки, тактильные характеристики.

4. Веб-дизайн. Одна из наиболее известных специализаций в IT. Ежедневно все пользователи интернета видят его результаты, перелистывая страницы всевозможных сайтов.

5. Дизайнер UX/UI создает пользовательский интерфейс для различного программного обеспечения, мобильных приложений, консолей, терминалов. С этой целью он много времени занимается исследованиями потребителей, изучая их пути движения при пользовании ПО.

6. Анимация или motion design. Этот специалист рисует движущиеся объекты и анимированные ролики. Здесь требуются хорошие художественные способности, а также умение придумывать историю, дополнять ее звуком, выполнять монтаж. Без навыков программиста тоже не обойтись.

7. Компьютерные игры. Зона ответственности Game Designer – создание геймплея и персонажей совместно с командой разработчиков.

8. Визуализация данных. Специалист в этой сфере владеет приемами аналитических исследований и реализует показатели в виде инфографики.

Можно пытаться учиться самостоятельно, находя литературу и видеоуроки в интернете. Другой вариант – выбрать глобальное очное обучение, но лучше всего окончить курсы по графическому дизайну, где вы получите структурированную теоретическую базу и практический опыт. Многие учебные заведения включают в расписание модули о нюансах работы с будущими заказчиками, разбирают типичные ошибки начинающих, а также способствуют трудоустройству своих выпускников. 

Курсы онлайн-школ

Освоить такую популярную и востребованную специальность предлагают многие образовательные платформы. Дистанционное обучение позволяет спланировать подходящий график занятий или заниматься с индивидуальной интенсивностью. 

Подробная презентация содержания учебного плана и вводный обзорный урок дают возможность сразу определиться с выбором или скорректировать направление в процессе учения.

Вносить оплату в большинстве случаев можно поэтапно, до момента первого платежа дают паузу. После окончания выпускникам выдают диплом или удостоверение, электронный сертификат, подтверждающие полученную квалификацию.

Нетология. Графический дизайн и коммуникации

Полная стоимость курса 83250 Р или 3468 Р/мес. при рассрочке на 2 года.

Длительность обучения 10 месяцев.

Состав: 48 часов видеолекций и вебинаров, самостоятельные практические задания с последующей проверкой преподавателями.

Гарантия трудоустройства и диплом о переподготовке.

Программа включает 10 основных и дополнительных модулей, посвященных:

  • диджитал-дизайну и его инструментарию;
  • айдентике и брендингу, выстраиванию фирменного стиля;
  • инфографике и грамотной презентации;
  • полиграфии, верстке макета и типографике.

Содержание модулей.

  1. Пропедевтический: первые шаги в дизайне;
  2. Пакет Adobe, подготовка баннера для социальной сети;
  3. Макет интернет-сайта с помощью Figma: прототип, лендинг, экраны для landing page;
  4. Основы анимации, использование After Effects в рекламном ролике;
  5. Сборка буклета в InDesign;
  6. Айдентика: создание фирменного облика компании, подготовка брендбука;
  7. Презентация: выполнение с использованием инфографики;
  8. Издательское дело: типографика и верстка, лонгрид;
  9. Дизайн-менеджмент и насмотренность;
  10. Конструирование в Tilda, главные принципы;
  11. Adobe Animate при подготовке рекламного продукта с внедрением анимации;
  12. Курсовое проектирование.

Вы освоите такие навыки:

  • проведение анализа бренда и выявление целевой аудитории;
  • разработка уникальной стилистики, основанной на существующем логотипа ;
  • формирование документации: брендбук и гайдлайн;
  • подготовка наглядной инфографики статической и динамической;
  • выполнение презентаций и мультимедиа историй;
  • выбор шрифтов для удержания интереса и акцентирования;
  • изготовление макетов и прототипов страниц;
  • владение приемами анимации с помощью After Effects.

Skillbox. Профессия графический дизайн

Стоимость учебы 4997 Р/мес.

Оплата в рассрочку на 2,5 года с первым платежом через полгода.

Длительность от 8 месяцев в зависимости от желаемого объема.

Для кого подойдет:

  • для начинающих с нуля;
  • желающим расширить навыки и продвинутся в карььере;
  • специалистам смежных сфер.

Программа состоит из блоков: 2 базовых и 3 специалитета, продолжительностью около 16 недель каждый. Дополнительно можно пройти вспомогательные занятия длительностью по 60 дней, посвященные основным дизайнерским инструментам. 

Общее количество рабочих материалов – 550 видео и более 80 заданий для практики.

Содержание учебных модулей. 

Первые два блока дают базовую теорию и знакомят с инструментами, без них вы не сможете продвигаться дальше и развиваться в этой деятельности.

1. Уровень с нуля – что делает дизайнер, его инструменты:

  • создание рекламного баннера в Adobe (Illustrator и Photoshop);
  • обучение правилам композиции;
  • ассоциативное мышление, поиск лучших идей для афиши;
  • развитие насмотренности;
  • построение презентации в AI:
  • верстка с использованием InDesign на примере каталога;
  • изготовление постера для артистического агентства: Плакат PRO;
  • айдентика на практике: корпоративный стиль и логотип.

2. Уровень PRO – как найти свою манеру и своего работодателя:

  • поиск креативных идей через визуальные исследования;
  • форма и суть: применение шрифтов, коллажей;
  • как вести разнообразные типы проектов;
  • правила воплощения айдентики, проект для спонсорской организации, фестиваля кинофильмов или музея (на выбор);
  • анализ технического задания (брифа), первые наброски;
  • что такое референсы, где их искать;
  • роль типографики;
  • различные форматы данных и их носители;
  • взаимодействие в команде, поиск комьюнити.

После окончания второго блока вы уже готовы трудоустраиваться. Консультант по карьере поможет в составлении резюме и подготовит к собеседованию.

Далее вы можете продолжить обучение, выбрав один или более дополнительных курсов в соответствии со своими предпочтениями. Именно они определят вашу специализацию и последующее направление движения.

1. Дизайнер по айдентике:

  • брифинг заказчика: как выстроить общение и очертить задачи;
  • сборка мудборда, генерация рабочих идей, прототипы и эскизы;
  • ограничения по техническим параметрам;
  • использование анимации при создании логотипа, построение фирменной стилистики;
  • презентация результата клиенту, подготовка документов: брендбук проекта.

2. Шрифт в графике:

  • типы шрифтов, их восприятие людьми;
  • пропорции, размер, насыщенность и другие параметры;
  • знаковый состав и оценка качества;
  • современные технологии, типографика.

Дизайнер по упаковке:

  • влияние на маркетинговые показатели, психология покупателя;
  • принципы позиционирования при оформлении концепции бренда;
  • приемы визуализации, метафоры;
  • цвета в брендинге, выбор палитры проекта;
  • учет особенностей и модификаций материалов упаковки.

Дополнительный бонус от Skillbox – годовой доступ к урокам английского языка на платформе КЭСПА каждому, кто купил профессию.

GeekBrains. Факультет графического дизайна

Гик Брейнс готовит специалистов трех уровней компетенции: junior, middle и middle+

Цена за 1 мес. от 5209 до 9375 Р в рассрочку до трех лет.

Используются различные форматы обучения:

  • в группе с преподавателем;
  • вебинары и онлайн-лекции;
  • видеоматериалы.

Продолжительность 12 месяцев при учебной нагрузке 3 занятия в неделю.

По завершении вы будете иметь 6 проектов, диплом об окончании и гарантированное трудоустройство. 

Программа курса.

1. Подготовка. Несколько уроков по базовым направлениям позволят взять максимум пользы от будущей учебы. 

  • основы мирового искусства;
  • рисунок;
  • скетчинг.

2. Основы. Вы приобретете системный взгляд на сам дизайн как процесс и результат в разрезе современных технологий. Сориентируетесь в специализациях и увидите первые результаты: собственный рекламный баннер и ряд плакатов.

  • Adobe Photoshop;
  • история дизайна;
  • направления и виды деятельности.

3. Профессия. Вы получите необходимые скиллы, достаточные для первого рабочего места. Освоите визуальную идентичность для компаний, брендов и продуктов. Научитесь концептуально думать и доносить свои идеи заказчику.

  • программный набор Adobe (Illustrator, InDesign);
  • типографика и композиция;
  • колористические решения и палитры;
  • исследование состава и особенностей целевой аудитории;
  • конструирование в Tilida от прототипа до сайта;
  • брендирование и обеспечение айдентики, визуальная коммуникация;
  • основы UX/UI design продукта;

В финале вы выберете 6 лучших проектов и пополните ими личное портфолио:

  • концепты на реальные брифы;
  • мультистраничный буклет;
  • айдентика бренда, фирмы или мероприятия.

Московская академия дизайн-профессий Pentaschool

На этой онлайн-платформе можно найти курсы по обучению дизайнеров самых разнообразных направлений, поскольку академия специализируется на образовании именно в этой области. 

Профильные программы будут полезны тем, кто уже владеет базовыми умениями и хочет стать более универсальным мастером. Мы рассмотрим 4 пакета, где можно получить знания с нуля до ПРО-уровня.

Во всех курсах:

  • бессрочный доступ к пройденным материалам после завершения;
  • преподавание на примерах реальных ситуаций;
  • взаимодействие в процессе учебы с практикующими менторами-экспертами;
  • выдача диплома по переподготовке.

Графический дизайн и визуальные коммуникации. International PRO

Пройдете 3 ступени обучения для начинающих с нуля до PRO за 1 год вместе с международными экспертами и пополните портфолио лучшими кейсами по мировым стандартам.

Длительность 12 месяцев, оплата 5467 Р/мес. 

BASE – базовая подготовка. Вы изучите:

  • основы дизайна (композиция, цвет);
  • шрифты и действия с ними, три редактора;
  • оформление макетов изданий разного формата.

Модуль обеспечит прочную основу для старта, даст фундаментальные знания и сориентирует в выборе специализации.

PRACTICE – практическое применение освоенного на реальных кейсах. Вы разработаете:

  • 2 проекта айдентики;
  • рекламную кампанию с адаптацией для печати и цифры.

Здесь вы приобретете практические навыки владения программным пакетом Adobe, поучаствуете в конкурсах и челленджах.

PROFESSIONAL – финальный профи-блок от международных мастеров. Вы изучите мировой опыт под наставничеством экспертов из США и Нидерландов.

  • спроектируете личные креативные концепты уровня PRO;
  • поучаствуете в мастер-классах от опытных специалистов из разных стран;
  • узнаете как продвигать себя на рынке вакансий.

Профессия Графический дизайн

Освоите технику создания логотипа и построения фирменного стиля, будете способны выполнить первые реальные заказы уже в период обучения. Пошагово сформируете айдентику бренда. Соберете солидное портфолио к завершению учебы.

Длительность 8 месяцев, оплата 5150 Р/мес. в рассрочку

После прохождения всего курса вы сможете:

  • пользоваться редакторами пакета Adobe;
  • разрабатывать эксклюзивные логотипы;
  • определять верную концепцию и формировать корпоративный образ;
  • работать с разными изображениями и текстом;
  • уметь сверстать различные типы рекламной продукции – буклеты, плакаты, шелфтокеры, брошюры и т.п.;
  • проходить все этапы макета от нуля до отправки на печать в типографию.

Бонус – цикл вебинаров о маркетинговом продвижении собственных услуг:

  • позиционирование и личный бренд;
  • сбор портфолио под конкретные задачи;
  • поиск клиентов, нетворкинг;
  • ценообразование, управление финансами;
  • коммуницирование с потенциальным заказчиком;
  • правовые аспекты трудовой деятельности, составление договоров.

Дизайнер графики и сайтов

Программа состоит из 16 учебных модулей, содержащих последовательные знания от самых основ до грамотного конструирования сайтов. Вы прикрепите в свое портфолио:

  • полноценную айдентику бренда;
  • серию рекламных макетов;
  • многостраничный сайт с применением конструктора Tilda

и сможете получить первые заказы еще во время обучения.

Длительность 9 месяцев, оплата 7590 Р/мес.

В процессе учебы вы освоите:

  • порядок построения брендированного облика с нуля;
  • главные правила веб-дизайна (юзабилити, типографику);
  • растр и вектор в пакетах Adobe;
  • создание логотипов, рекламы, иллюстраций, айдентики в веб;
  • проработку деталей интерфейса с помощью редактора Figma;
  • сборку в конструкторе Tilda посадочных страниц.сайтов и онлайн-маркетов;
  • реализацию прототипов и UI-дизайн.

Дизайнер-иллюстратор

Начните зарабатывать на своем увлечении рисованием. Вы научитесь с помощью иллюстраций визуализировать идею и смысл, придавать дополнительную эмоциональную окраску тексту, передавать атмосферу описываемых событий. Возможности такого специалиста шире, он может совмещать профессиональную деятельность с творчеством.

Длительность 8,5 месяцев, оплата 7480 Р/мес. с применением рассрочки.

Получите такие специальные знания и умения:

  • обработка, ретуширование, коллаж;
  • техника скетчинга;
  • применение редакторов Adobe;
  • коммерческое иллюстрирование;
  • верстка макетов;
  • отрисовка персонажей для журналов и книг.

Бонус-курс: общение с заказчиками.

Портфолио: 12 лучших иллюстраций в разнообразных техниках.

Реклама. ООО «Нетология», ОГРН 7726464125, юр.адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 103A;

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