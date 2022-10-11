Лучшие курсы по графическому дизайну
Древние люди эпохи палеолита наносили пиктограммы на стены пещер. Человечество еще не изобрело письменность, но уже стремилось сохранить информацию, рассказывая о важных событиях понятными картинками и знаками.
Конечно, их никто не обучал правилам визуальной коммуникации. Зато сейчас каждый может освоить крайне интересную и творческую профессию, окончив курсы графического дизайна. Эта отрасль непрерывно прогрессирует, поэтому грамотные специалисты постоянно отслеживают новые тенденции и пополняют запас актуальных знаний и навыков на протяжении всего срока деятельности.
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Graphic designer решает множество разных задач при помощи цветов, форм, изображений, приемов композиции и типографики. Решать все задачи одним способом или инструментом невозможно, поэтому существует несколько направлений, каждое из которых требует своего определенного набора методов. Специализация в одном из них не исключает пересечений и необходимости использовать техники смежных областей, примеряя при этом различные роли.
Сферы деятельности
1. Издательское дело. Здесь необходимо заниматься обработкой фотографий и текста, версткой материала, подготовкой макетов для дальнейшей печати. Подход к художественному оформлению периодических изданий, книг, другой печатной продукции также претерпевает изменения и требует актуальных приемов.
2. Брендирование. Разработка набора визуальных элементов корпоративного стиля обеспечивают его узнаваемость и улучшают восприятие целевой аудиторией. Грамотная айдентика фирменных составляющих ускоряет идентификацию компании и позволяет заявлять о себе с полуслова, в том числе сокращая объемы рекламы.
3. Дизайн упаковки. Маркетинговые исследования давно подтвердили важность внешнего вида товара для его продвижения. В пользовательские характеристики входит не только визуальное оформление обертки, но и физические параметры: удобство распаковки, тактильные характеристики.
4. Веб-дизайн. Одна из наиболее известных специализаций в IT. Ежедневно все пользователи интернета видят его результаты, перелистывая страницы всевозможных сайтов.
5. Дизайнер UX/UI создает пользовательский интерфейс для различного программного обеспечения, мобильных приложений, консолей, терминалов. С этой целью он много времени занимается исследованиями потребителей, изучая их пути движения при пользовании ПО.
6. Анимация или motion design. Этот специалист рисует движущиеся объекты и анимированные ролики. Здесь требуются хорошие художественные способности, а также умение придумывать историю, дополнять ее звуком, выполнять монтаж. Без навыков программиста тоже не обойтись.
7. Компьютерные игры. Зона ответственности Game Designer – создание геймплея и персонажей совместно с командой разработчиков.
8. Визуализация данных. Специалист в этой сфере владеет приемами аналитических исследований и реализует показатели в виде инфографики.
Можно пытаться учиться самостоятельно, находя литературу и видеоуроки в интернете. Другой вариант – выбрать глобальное очное обучение, но лучше всего окончить курсы по графическому дизайну, где вы получите структурированную теоретическую базу и практический опыт. Многие учебные заведения включают в расписание модули о нюансах работы с будущими заказчиками, разбирают типичные ошибки начинающих, а также способствуют трудоустройству своих выпускников.
Курсы онлайн-школ
Освоить такую популярную и востребованную специальность предлагают многие образовательные платформы. Дистанционное обучение позволяет спланировать подходящий график занятий или заниматься с индивидуальной интенсивностью.
Подробная презентация содержания учебного плана и вводный обзорный урок дают возможность сразу определиться с выбором или скорректировать направление в процессе учения.
Вносить оплату в большинстве случаев можно поэтапно, до момента первого платежа дают паузу. После окончания выпускникам выдают диплом или удостоверение, электронный сертификат, подтверждающие полученную квалификацию.
Нетология. Графический дизайн и коммуникации
Полная стоимость курса 83250 Р или 3468 Р/мес. при рассрочке на 2 года.
Длительность обучения 10 месяцев.
Состав: 48 часов видеолекций и вебинаров, самостоятельные практические задания с последующей проверкой преподавателями.
Гарантия трудоустройства и диплом о переподготовке.
Программа включает 10 основных и дополнительных модулей, посвященных:
- диджитал-дизайну и его инструментарию;
- айдентике и брендингу, выстраиванию фирменного стиля;
- инфографике и грамотной презентации;
- полиграфии, верстке макета и типографике.
Содержание модулей.
- Пропедевтический: первые шаги в дизайне;
- Пакет Adobe, подготовка баннера для социальной сети;
- Макет интернет-сайта с помощью Figma: прототип, лендинг, экраны для landing page;
- Основы анимации, использование After Effects в рекламном ролике;
- Сборка буклета в InDesign;
- Айдентика: создание фирменного облика компании, подготовка брендбука;
- Презентация: выполнение с использованием инфографики;
- Издательское дело: типографика и верстка, лонгрид;
- Дизайн-менеджмент и насмотренность;
- Конструирование в Tilda, главные принципы;
- Adobe Animate при подготовке рекламного продукта с внедрением анимации;
- Курсовое проектирование.
Вы освоите такие навыки:
- проведение анализа бренда и выявление целевой аудитории;
- разработка уникальной стилистики, основанной на существующем логотипа ;
- формирование документации: брендбук и гайдлайн;
- подготовка наглядной инфографики статической и динамической;
- выполнение презентаций и мультимедиа историй;
- выбор шрифтов для удержания интереса и акцентирования;
- изготовление макетов и прототипов страниц;
- владение приемами анимации с помощью After Effects.
Skillbox. Профессия графический дизайн
Стоимость учебы 4997 Р/мес.
Оплата в рассрочку на 2,5 года с первым платежом через полгода.
Длительность от 8 месяцев в зависимости от желаемого объема.
Для кого подойдет:
- для начинающих с нуля;
- желающим расширить навыки и продвинутся в карььере;
- специалистам смежных сфер.
Программа состоит из блоков: 2 базовых и 3 специалитета, продолжительностью около 16 недель каждый. Дополнительно можно пройти вспомогательные занятия длительностью по 60 дней, посвященные основным дизайнерским инструментам.
Общее количество рабочих материалов – 550 видео и более 80 заданий для практики.
Содержание учебных модулей.
Первые два блока дают базовую теорию и знакомят с инструментами, без них вы не сможете продвигаться дальше и развиваться в этой деятельности.
1. Уровень с нуля – что делает дизайнер, его инструменты:
- создание рекламного баннера в Adobe (Illustrator и Photoshop);
- обучение правилам композиции;
- ассоциативное мышление, поиск лучших идей для афиши;
- развитие насмотренности;
- построение презентации в AI:
- верстка с использованием InDesign на примере каталога;
- изготовление постера для артистического агентства: Плакат PRO;
- айдентика на практике: корпоративный стиль и логотип.
2. Уровень PRO – как найти свою манеру и своего работодателя:
- поиск креативных идей через визуальные исследования;
- форма и суть: применение шрифтов, коллажей;
- как вести разнообразные типы проектов;
- правила воплощения айдентики, проект для спонсорской организации, фестиваля кинофильмов или музея (на выбор);
- анализ технического задания (брифа), первые наброски;
- что такое референсы, где их искать;
- роль типографики;
- различные форматы данных и их носители;
- взаимодействие в команде, поиск комьюнити.
После окончания второго блока вы уже готовы трудоустраиваться. Консультант по карьере поможет в составлении резюме и подготовит к собеседованию.
Далее вы можете продолжить обучение, выбрав один или более дополнительных курсов в соответствии со своими предпочтениями. Именно они определят вашу специализацию и последующее направление движения.
1. Дизайнер по айдентике:
- брифинг заказчика: как выстроить общение и очертить задачи;
- сборка мудборда, генерация рабочих идей, прототипы и эскизы;
- ограничения по техническим параметрам;
- использование анимации при создании логотипа, построение фирменной стилистики;
- презентация результата клиенту, подготовка документов: брендбук проекта.
2. Шрифт в графике:
- типы шрифтов, их восприятие людьми;
- пропорции, размер, насыщенность и другие параметры;
- знаковый состав и оценка качества;
- современные технологии, типографика.
Дизайнер по упаковке:
- влияние на маркетинговые показатели, психология покупателя;
- принципы позиционирования при оформлении концепции бренда;
- приемы визуализации, метафоры;
- цвета в брендинге, выбор палитры проекта;
- учет особенностей и модификаций материалов упаковки.
Дополнительный бонус от Skillbox – годовой доступ к урокам английского языка на платформе КЭСПА каждому, кто купил профессию.
GeekBrains. Факультет графического дизайна
Гик Брейнс готовит специалистов трех уровней компетенции: junior, middle и middle+
Цена за 1 мес. от 5209 до 9375 Р в рассрочку до трех лет.
Используются различные форматы обучения:
- в группе с преподавателем;
- вебинары и онлайн-лекции;
- видеоматериалы.
Продолжительность 12 месяцев при учебной нагрузке 3 занятия в неделю.
По завершении вы будете иметь 6 проектов, диплом об окончании и гарантированное трудоустройство.
Программа курса.
1. Подготовка. Несколько уроков по базовым направлениям позволят взять максимум пользы от будущей учебы.
- основы мирового искусства;
- рисунок;
- скетчинг.
2. Основы. Вы приобретете системный взгляд на сам дизайн как процесс и результат в разрезе современных технологий. Сориентируетесь в специализациях и увидите первые результаты: собственный рекламный баннер и ряд плакатов.
- Adobe Photoshop;
- история дизайна;
- направления и виды деятельности.
3. Профессия. Вы получите необходимые скиллы, достаточные для первого рабочего места. Освоите визуальную идентичность для компаний, брендов и продуктов. Научитесь концептуально думать и доносить свои идеи заказчику.
- программный набор Adobe (Illustrator, InDesign);
- типографика и композиция;
- колористические решения и палитры;
- исследование состава и особенностей целевой аудитории;
- конструирование в Tilida от прототипа до сайта;
- брендирование и обеспечение айдентики, визуальная коммуникация;
- основы UX/UI design продукта;
В финале вы выберете 6 лучших проектов и пополните ими личное портфолио:
- концепты на реальные брифы;
- мультистраничный буклет;
- айдентика бренда, фирмы или мероприятия.
Московская академия дизайн-профессий Pentaschool
На этой онлайн-платформе можно найти курсы по обучению дизайнеров самых разнообразных направлений, поскольку академия специализируется на образовании именно в этой области.
Профильные программы будут полезны тем, кто уже владеет базовыми умениями и хочет стать более универсальным мастером. Мы рассмотрим 4 пакета, где можно получить знания с нуля до ПРО-уровня.
Во всех курсах:
- бессрочный доступ к пройденным материалам после завершения;
- преподавание на примерах реальных ситуаций;
- взаимодействие в процессе учебы с практикующими менторами-экспертами;
- выдача диплома по переподготовке.
Графический дизайн и визуальные коммуникации. International PRO
Пройдете 3 ступени обучения для начинающих с нуля до PRO за 1 год вместе с международными экспертами и пополните портфолио лучшими кейсами по мировым стандартам.
Длительность 12 месяцев, оплата 5467 Р/мес.
BASE – базовая подготовка. Вы изучите:
- основы дизайна (композиция, цвет);
- шрифты и действия с ними, три редактора;
- оформление макетов изданий разного формата.
Модуль обеспечит прочную основу для старта, даст фундаментальные знания и сориентирует в выборе специализации.
PRACTICE – практическое применение освоенного на реальных кейсах. Вы разработаете:
- 2 проекта айдентики;
- рекламную кампанию с адаптацией для печати и цифры.
Здесь вы приобретете практические навыки владения программным пакетом Adobe, поучаствуете в конкурсах и челленджах.
PROFESSIONAL – финальный профи-блок от международных мастеров. Вы изучите мировой опыт под наставничеством экспертов из США и Нидерландов.
- спроектируете личные креативные концепты уровня PRO;
- поучаствуете в мастер-классах от опытных специалистов из разных стран;
- узнаете как продвигать себя на рынке вакансий.
Освоите технику создания логотипа и построения фирменного стиля, будете способны выполнить первые реальные заказы уже в период обучения. Пошагово сформируете айдентику бренда. Соберете солидное портфолио к завершению учебы.
Длительность 8 месяцев, оплата 5150 Р/мес. в рассрочку
После прохождения всего курса вы сможете:
- пользоваться редакторами пакета Adobe;
- разрабатывать эксклюзивные логотипы;
- определять верную концепцию и формировать корпоративный образ;
- работать с разными изображениями и текстом;
- уметь сверстать различные типы рекламной продукции – буклеты, плакаты, шелфтокеры, брошюры и т.п.;
- проходить все этапы макета от нуля до отправки на печать в типографию.
Бонус – цикл вебинаров о маркетинговом продвижении собственных услуг:
- позиционирование и личный бренд;
- сбор портфолио под конкретные задачи;
- поиск клиентов, нетворкинг;
- ценообразование, управление финансами;
- коммуницирование с потенциальным заказчиком;
- правовые аспекты трудовой деятельности, составление договоров.
Программа состоит из 16 учебных модулей, содержащих последовательные знания от самых основ до грамотного конструирования сайтов. Вы прикрепите в свое портфолио:
- полноценную айдентику бренда;
- серию рекламных макетов;
- многостраничный сайт с применением конструктора Tilda
и сможете получить первые заказы еще во время обучения.
Длительность 9 месяцев, оплата 7590 Р/мес.
В процессе учебы вы освоите:
- порядок построения брендированного облика с нуля;
- главные правила веб-дизайна (юзабилити, типографику);
- растр и вектор в пакетах Adobe;
- создание логотипов, рекламы, иллюстраций, айдентики в веб;
- проработку деталей интерфейса с помощью редактора Figma;
- сборку в конструкторе Tilda посадочных страниц.сайтов и онлайн-маркетов;
- реализацию прототипов и UI-дизайн.
Начните зарабатывать на своем увлечении рисованием. Вы научитесь с помощью иллюстраций визуализировать идею и смысл, придавать дополнительную эмоциональную окраску тексту, передавать атмосферу описываемых событий. Возможности такого специалиста шире, он может совмещать профессиональную деятельность с творчеством.
Длительность 8,5 месяцев, оплата 7480 Р/мес. с применением рассрочки.
Получите такие специальные знания и умения:
- обработка, ретуширование, коллаж;
- техника скетчинга;
- применение редакторов Adobe;
- коммерческое иллюстрирование;
- верстка макетов;
- отрисовка персонажей для журналов и книг.
Бонус-курс: общение с заказчиками.
Портфолио: 12 лучших иллюстраций в разнообразных техниках.
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