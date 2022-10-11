Лучшие курсы по графическому дизайну

3. Дизайн упаковки. Маркетинговые исследования давно подтвердили важность внешнего вида товара для его продвижения. В пользовательские характеристики входит не только визуальное оформление обертки, но и физические параметры: удобство распаковки, тактильные характеристики.

4. Веб-дизайн. Одна из наиболее известных специализаций в IT. Ежедневно все пользователи интернета видят его результаты, перелистывая страницы всевозможных сайтов.

5. Дизайнер UX/UI создает пользовательский интерфейс для различного программного обеспечения, мобильных приложений, консолей, терминалов. С этой целью он много времени занимается исследованиями потребителей, изучая их пути движения при пользовании ПО.

6. Анимация или motion design. Этот специалист рисует движущиеся объекты и анимированные ролики. Здесь требуются хорошие художественные способности, а также умение придумывать историю, дополнять ее звуком, выполнять монтаж. Без навыков программиста тоже не обойтись.

7. Компьютерные игры. Зона ответственности Game Designer – создание геймплея и персонажей совместно с командой разработчиков.

8. Визуализация данных. Специалист в этой сфере владеет приемами аналитических исследований и реализует показатели в виде инфографики.