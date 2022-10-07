Курсы по обучению инфографике
Специалисты по созданию инфографики – востребованные сотрудники в современном мире. Сыграйте в игру, которая позволит вам выбрать наиболее подходящую профессию. И почитайте обо всех возможностях по обучению инфографике, которая доступны прямо сейчас.
«Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать», – эта расхожая фраза метко отражает эффективность донесения информации с использованием изображений. Большинство людей обладает зрительным типом восприятия, поэтому данные, представленные в виде графических объектов, более доступны для понимания аудитории. Овладеть еще одним средством коммуникации помогут онлайн курсы по инфографике.
Потребность в экспертах в этой области резко возросла с активным развитием интернет-торговли и маркетплейсов. Для привлечения внимания потенциального покупателя уже недостаточно обычной фотографии с текстом, необходимо внедрять интерактивные элементы, которые наглядно рассказывают о характеристиках товара.
Методами визуализации часто оперируют исследователи, докладывая коллегам о результатах своей работы. Городская навигация и транспорт давно применяют специальные изобразительные приемы для разработки легко читаемых планов, маршрутов, обозначений. В сфере образования традиционно используют иллюстративные презентации для передачи знаний.
Инфографика мгновенно проясняет идею, заложенную в исходном материале, задействуя разнообразные инструменты:
- рисунки;
- фото;
- пиктограммы;
- графики;
- схемы;
- списки;
- диаграммы и т.д.
Хороший визуальный контент отвечает определенным критериям, он:
- информативен;
- познавателен;
- понятен;
- лаконичен;
- увлекателен;
- ненавязчив.
Профессионала по созданию инфографики иногда называют InfoDesigner, но правильнее сказать, что этот специалист стоит посередине между аналитиком и дизайнером: для первого главное – содержание, второго интересует форма, инфографер находит баланс между ними и создает компиляцию смысла и наглядности.
Перед инфографером не стоит задача отнимать хлеб у смежных профессий, замахиваясь на Big Data или уникальные анимированные 3D решения. Технически простые, но весьма впечатляющие визуализации сможет рисовать каждый усердный ученик после окончания профильной программы.
Онлайн курсы
Многие образовательные платформы берутся научить своих студентов создавать актуальные мультимедийные продукты без помощи программистов. Рассмотрим предложения некоторых из них.
Нетология. Дизайнер инфографики
Стоимость 39 900 Р или 3 325 Р в месяц при оплате в рассрочку на год.
Обучение проходит в формате вебинаров, 2 занятия в неделю по вечерам.
Курс из 27 часов теории и 40-часовой практики с итоговым проектом.
Образование по государственной лицензии. Выдача документа о повышении квалификации. Помощь в трудоустройстве.
В личном аккаунте 24/7 доступны:
- график занятий;
- видеозаписи прошедших вебинаров;
- задания для самостоятельной работы;
- библиотека полезных знаний;
- важные оповещения;
- рейтинг учащихся в динамике.
Программа курса
- Отбор и подготовка датасетов для обработки. Базовые возможности Excel для форматирования таблиц. Виды графиков, выбор правильного типа визуализации. Типы данных, их очистка в Google Docs. Табличные редакторы.
- Инструменты онлайн и оффлайн, их возможности. Платные и бесплатные сервисы (RAWgraphs, Infogram). Интерактивная инфографика (Tableau). Пошаговый порядок разработки сложных проектов.
- Дизайн, правила зрительного восприятия и основы композиции. Понятия и законы типографики. Работа с цветом и палитрами. Шаблоны и сетки PowerPoint для создания презентаций.
- Картография, интерактивные карты. Методы скрайбинга и дата-сторителлинга. Управление вниманием зрителя, драматургия и поиск сюжетов, история в данных. Платформы для разработки мультимедийных решений (Tilda), использование анимации. Работа с Google Slides.
- Итоговый проект: подготовка презентации компании с применением изученных инструментов.
Pentaschool. Инфографика и визуализация данных.
Стоимость обучения – 13 600 P или 3 400 P/мес. в рассрочку 0% без первого взноса.
Продолжительность 2 месяца, на протяжении которых изучается 8 тем.
Формат модульный: видеоуроки в записи, практические задания,обратная связь от преподавателей. По итогу – тестирование и выдача удостоверение о повышении квалификации или сертификата академии.
Курс подойдет дизайнерам, маркетологам, руководителям, преподавателям.
Содержание модулей
1. Базовые знания о визуализации данных:
- что такое инфографика, ее задачи и сферы применения, история от старинной до современной;
- виды и особенности, примеры для разных областей: рекламы, прессы, отчетности;
- принципы построения, сравнения и метафоры, источники вдохновения;
- сервисы, графические редакторы.
2. Разработка и создание инфографики:
- этапы подготовительной работы, мудборды для структуризации информации;
- работа с данными и акценты в визуализации, цветовые приемы, типографика;
- верстка структуры с учетом степени важности показателей;
- стиль оформления, баланс цифр и текста;
- психология восприятия и основные ошибки – штампы, стереотипы;
- практическое задание – макет с опорой на референсы.
3. Изобразительные приемы:
- стилизация, дополнительные элементы (пиктограммы, коллажи);
- внедрение реальных объектов;
- изометрия и 3D-объем;
- техническая иллюстрация на конкретных примерах (планы, чертежи, сечения);
- практическое задание – от эскиза до готового макета.
Мастер-класс по стилизации. Итоговая аттестация.
Центр «Специалист». Инфографика. Уровень1
Программа от Центра компьютерного обучения при МГТУ. Присваивается квалификация «мастер по обработке цифровой информации».
Длительность курса – 24 академических часа.
Форматы и цена при учебе онлайн:
- по ежедневному расписанию (с 10 до 17 часов), стоимость 20 990 Р или при оплате в кредит – 1 120 Р в месяц;
- по свободному графику, стоимость 12 590 Р;
Возможно оформления групповых заявок от организаций.
Учебный план
1. Векторное рисование, теория и практика:
- типы композиций, этапы дизайна и его методы;
- CorelDRAW – интерфейс, действия с объектами и файлами;
- логические процедуры, отрисовка и трассировка;
- PowerPoint – векторная адаптация;
- изобразительные приемы;
- ЛАБа – макет, дорожная карта.
2. Визуализация, программные средства:
- цветовая психология, композиция;
- работа с количественными и числовыми данными;
- MS Visio – карты и схемы;
- Excel – диаграммы и сводные таблицы;
- шрифтовые и цветовые схемы;
- композиция по модульной сетке;
- ЛАБа – большие цифры, макет.
3. Композиция и интернет-сервисы:
- шрифты, их классификация и сочетание;
- модульные системы в дизайне;
- визуализация текста, структура и логика;
- полезные ресурсы: фотостоки, пиктограммы палитры;
- Piktochart и Canva;
- ЛАБа – эффект от наживки.
Итоговая аттестация в виде тестирования или исходя из оценок за выполненные практические задания.
В соответствии программе обучения выдаются:
- свидетельство выпускника;
- электронный сертификат международного образца;
- удостоверение о повышении квалификации.
Easyntation. Крутая инфографика в презентациях и PowerPoint
Предназначен для знатоков профессии, желающих овладеть актуальными методами и техниками создания презентаций. Вы узнаете как делать яркие, выразительные презентации и получите более пятидесяти шаблонов для этих целей. Освоите новые методы и технологии работы с контентом.
Программа состоит из пяти уровней. Степень доступа к материалам и наличие сопровождения выбираются опционально в пакете тарифов.
1. Базовый.
- Тариф без обратной связи и проверки заданий, доступ к материалам на 30 дней.
- Цена: 4 900 Р за уровень, 19 900 Р – при покупке полной программы.
2. Основной.
- С проверкой заданий, обратной связью и сертификатом, доступ на 60 дней.
- Стоимость: 7 900 Р и 25 900 Р соответственно.
3. VIP.
- Дополнительно к основному уровню: разбор вашей личной презентаций от автора и 90 дней доступа.
- Стоимость – 12 900 Р и 49900 Р
Предварительный тест для оценки своих навыков и получения рекомендаций по учебе.
Stepik. Создание инфографики.
Агрегатор Степик публикует короткий, но эффективный онлайн курс из трех модулей, рассчитанный на слушателей, не имеющих специализированных знаний.
- В программу входят 10 уроков, 7 тестов и 6 интерактивных задач.
- Стоимость – 365 Р.
- При успешной сдаче практикума выдается сертификат.
Обучение идет с обратной связью и поддержкой от автора-эксперта. После прохождения выпускники смогут создавать качественный контент самостоятельно.
Курс рассматривает базовые правила создания эффективной инфографики, показывает актуальность графического способа донесения информации и области его применения в информационной среде.
Бесплатные ресурсы
Инфографер работает на стыке двух наук, ему надо постоянно обновлять свои знания по разных направлениям. В сети представлено много открытых материалов, разбирающий какой-либо один аспект или инструмент для дизайнерской работы.
Есть и уроки, предназначенные для быстрого ввода в курс новичков. Вот один из них от дизайн-портала Skillsup.ru.
Визуализация данных и дизайн инфографики
Для начала обучения требуется лишь регистрация с указанием своей электронки.
В течение десяти дней слушатели будут получать на почту 1 урок ежедневно.
Автор курса – опытный эксперт и создатель виртуального платного тренинга «Инфографика и презентации».
Infogra.ru
Портал Инфогра более 10 лет помогает расти и развиваться в профессии дизайнерам. Здесь бесплатно публикуются учебные материалы, статьи, обзоры, освещаются новые тенденции.
Статья на русском об основных принципах визуализации данных, которых придерживаются в газете NYT.
Переводная статья на русском языке о статичной инфографике из 27 частей. Применение Illustrator, InDesign, Photoshop и Excel.
Мир программирования: Пошаговое создание инфографики
На примере работы о мире программирования автор пишет об истории своих работ для маркетплейсов.
Реклама. ООО «Нетология», ОГРН 7726464125, юр.адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 103A;