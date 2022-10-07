Курсы по обучению инфографике

«Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать», – эта расхожая фраза метко отражает эффективность донесения информации с использованием изображений. Большинство людей обладает зрительным типом восприятия, поэтому данные, представленные в виде графических объектов, более доступны для понимания аудитории. Овладеть еще одним средством коммуникации помогут онлайн курсы по инфографике.

Потребность в экспертах в этой области резко возросла с активным развитием интернет-торговли и маркетплейсов. Для привлечения внимания потенциального покупателя уже недостаточно обычной фотографии с текстом, необходимо внедрять интерактивные элементы, которые наглядно рассказывают о характеристиках товара.

Методами визуализации часто оперируют исследователи, докладывая коллегам о результатах своей работы. Городская навигация и транспорт давно применяют специальные изобразительные приемы для разработки легко читаемых планов, маршрутов, обозначений. В сфере образования традиционно используют иллюстративные презентации для передачи знаний.

Инфографика мгновенно проясняет идею, заложенную в исходном материале, задействуя разнообразные инструменты: