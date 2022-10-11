Курсы менеджера маркетплейсов

Поэтому на рынке вакансий сохраняется высокий спрос на квалифицированных знатоков интернет-маркетов, а выбор предложений по подготовке к этой профессии довольно обширен.

Что делает менеджер маркетплейсов

Все, что обеспечивает торговые процессы на интернет-площадках, относится к сфере деятельности мастера по торговле онлайн. Для организации результативного и стабильного функционирования магазина он выполняет такие операции.

Согласовывает дату и планирует объем поставок на склад для старта продаж. Создает товарные карточки с использованием фото и видео, заполняет характеристики, проверяет корректность данных. Оформляет брендированную витрину вручную либо использует конструкторы. Настраивает опции в личном кабинета, проверяет отображение уведомлений о поступающих заказах. Отслеживает динамику продаж и проводит анализ финансовых показателей. Готовит рекламные кампании и запускает их, определяя момент для максимальной эффективности, анализирует результативность. Регулярно обновляет карточки товаров, используя принципы seo-оптимизации. Анализирует конкурентные позиции, делает выводы. Реагирует на отзывы покупателей, откликается на замечания и отвечает на вопросы.

Таким образом, профессионал по коммерции в сети – это универсальный специалист, работающий на стыке нескольких профессий.

Что должен уметь менеджер маркетплейса

Опытный сотрудник торговой площадки в интернете — это логист, аналитик, экономист и маркетолог в одном лице. Чтобы продуктивно управлять онлайн-магазином, необходимо четко понимать как устроен рынок е-коммерции, постоянно отслеживать изменения механизмов продаж и условий взаимодействия с контрагентами на всех используемых интернет-площадях.