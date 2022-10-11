Курсы менеджера маркетплейсов
С появлением первых онлайн-платформ торговли в интернете возникла потребность в сотрудниках, которые знают как с ними работать. Для получения на этих торговых площадях хорошего коммерческого результата необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Экспертов, имеющих профильное образование конкретно в этой сфере, на тот момент просто не существовало.
Поэтому относительно недавно возникла новая профессия: менеджер маркетплейсов, курсы по подготовке которых предлагают многие образовательные ресурсы. Читайте об этих курсах и выбирайте идеальную профессию через нашу игру:
В профессионалах по электронной коммерции, разбирающихся в специфике популярных торговых платформ, нуждается большинство их пользователей. Сейчас крупные ритейлеры занимают половину рынка интернет-торговли, причем максимальный прирост реализации дают именно площадки-агрегаторы. Известные бренды, ранее успешно торговавшие только через собственные интернет-магазины, теперь все чаще сотрудничают с крупнейшими платформами в сфере электронной коммерции, такими как:
- Wildberries;
- Ozon;
- Яндекс.Маркет;
- СберМегаМаркет
- и многими другими.
Поэтому на рынке вакансий сохраняется высокий спрос на квалифицированных знатоков интернет-маркетов, а выбор предложений по подготовке к этой профессии довольно обширен.
Что делает менеджер маркетплейсов
Все, что обеспечивает торговые процессы на интернет-площадках, относится к сфере деятельности мастера по торговле онлайн. Для организации результативного и стабильного функционирования магазина он выполняет такие операции.
- Согласовывает дату и планирует объем поставок на склад для старта продаж.
- Создает товарные карточки с использованием фото и видео, заполняет характеристики, проверяет корректность данных.
- Оформляет брендированную витрину вручную либо использует конструкторы.
- Настраивает опции в личном кабинета, проверяет отображение уведомлений о поступающих заказах.
- Отслеживает динамику продаж и проводит анализ финансовых показателей.
- Готовит рекламные кампании и запускает их, определяя момент для максимальной эффективности, анализирует результативность.
- Регулярно обновляет карточки товаров, используя принципы seo-оптимизации.
- Анализирует конкурентные позиции, делает выводы.
- Реагирует на отзывы покупателей, откликается на замечания и отвечает на вопросы.
Таким образом, профессионал по коммерции в сети – это универсальный специалист, работающий на стыке нескольких профессий.
Что должен уметь менеджер маркетплейса
Опытный сотрудник торговой площадки в интернете — это логист, аналитик, экономист и маркетолог в одном лице. Чтобы продуктивно управлять онлайн-магазином, необходимо четко понимать как устроен рынок е-коммерции, постоянно отслеживать изменения механизмов продаж и условий взаимодействия с контрагентами на всех используемых интернет-площадях.
Доскональное знание интерфейса и возможностей торговых модулей является базовым, но еще не достаточным для эффективной работы навыком. Чем еще должен в совершенстве владеть мастер торговли в интернет-пространстве:
- уметь структурировать и анализировать большое количеством информации;
- оперативно коммуницировать со складом, следить за остатками и вовремя делать заказы для пополнения имеющихся запасов;
- следить за ценообразованием, учитывая себестоимость, цены конкурентов и проводимые акции;
- разбираться в принципах продвижения в интернете для своевременного запуска рекламных кампаний;
- создавать качественный контент в виде seo-оптимизированных и «цепляющих» потенциального покупателя карточек товара;
- уметь использовать инфографику Excel, текстовые и графические редакторы.
Для деятельности в сфере интернет-продаж немаловажно иметь определенные черты характера и социально-психологические свойства личности, а именно:
- многозадачность – одновременно переписываться с покупателем и просматривать показатели аналитики способен не каждый, но именно таких людей мечтает заполучить в сотрудники любой руководитель;
- стрессоустойчивость – ситуации бывают всякие, задача хорошего специалиста включает также умение найти правильный подход к сложному клиенту и быстро решить возникшие проблемы;
- усидчивость и внимательность, умение сосредоточиться – без этих качеств будет тяжело даваться рутинный труд, которого довольно много в ежедневной деятельности.
Обучение работе с маркетплейсами
Востребованность такой специальности на рынке труда сформировала запрос от пользователей на освоение профессии. Образовательные онлайн-платформы быстро откликнулись на возникшую потребность и создали ряд курсов менеджеров маркетплейсов. Программы различны по длительности, цене и объему навыков. Рассмотрим подробнее некоторые из них.
Нетология. Продвижение на маркетплейсах
Образовательная платформа предлагает четырехмесячную подготовку с акцентом на механизмы и пути расширения электронной коммерции, подготовленный совместно с фулфилментом UPMARKET.
Программный план на 80 процентов состоит из вебинаров и построен на реальных экспертизах и кейсах Upmarket. К преподаванию привлечены опытные эксперты в e-commerce, которые помогут овладеть актуальными инструментами для эффективной деятельности на разных ресурсах. Также каждый студент получит персональную экспертную консультацию с подробным разбором своего кейса.
Чтобы точно определиться с выбором, можно посмотреть бесплатное открытое занятие по теме и узнать подробнее о специфике труда в e-commerce.
В процессе обучения студенты:
- на примере реальных ситуаций разберут способы влияния на уровень продаж;
- рассмотрят как стартовать на очередной онлайн-площадке;
- изучат управление закупками и сотрудничество с поставщиками;
- поймут как находить точки роста бизнеса и увеличивать свои продажи;
- выполнят 5 практических задач для своего портфолио;
- разработают стратегию развития проекта.
На менеджеров маркетплейсов обучают 4 месяца. Стоимость составляет 44 700 рублей с учетом скидки. Доступна оплата с беспроцентной рассрочкой на 18 месяцев, по 2 483 руб./месяц. Есть возможность оформить налоговый вычет.
Курс включает 46 часов теоретических и 32 часа практических занятий, разбитых на отдельные модули. Уроки проводятся согласно расписанию, в вечернее время дважды в неделю.
- Вводное занятие. Как наращивать присутствие бизнеса в интернет-маркетах. Рекламные возможности коммерческих онлайн-площадок, реагирование на отзывами, сводная отчетность.
- Стратегия контента и продакшн. Какие существуют основные инструменты и методики для улучшения контента и привлечения клиентов.
- Тактика, способствующая росту продаж. Как провести SWOT анализ и масштабировать проект.
- Финансовый менеджмент. Как управлять ценообразованием и прогнозировать денежные потоки. Бюджетирование и работа с ассортиментной матрицей.
- Отчетность и ее автоматизация. Как отслеживать основные метрики и автоматизировать этот процесс.
- Разработка финального проекта. Оценка эффективности присутствия на торговых агрегаторах и планы по расширению коммерции. Подбор дополнительных площадок для развития бизнеса, формирование стратегии дальнейшего роста.
Программа обучения создана при наличии государственной образовательной лицензии. После завершения выдается удостоверение, подтверждающее получение квалификации.
Обратите внимание также на бесплатный урок «“Как получить больше трафика».
Он посвящен основам развития интернет-торговли и будет полезен:
- новичкам в области digital-коммерции, начинающим с нуля;
- персоналу с недостаточным опытом в seo-оптимизации;
- сотрудникам смежных цифровых профессий;
- владельцам собственного бизнеса и руководителям.
MAED. Менеджеры по маркетплейсам
Академия маркетинга фокусируется на подготовке знатоков в сфере рекламы, предлагая системное образование по актуальным направлениям в управлении бизнесом.
MAED является официальным представителем международной ассоциации маркетологов (NIMA). Обучение ведется по мировым стандартам.
Менеджер по маркетплейсам для новичков
MAED предлагает модульный образовательный план из трех последовательных пакетов. Длительность составит 2-3 месяца в зависимости от выбора пакета. Полный цикл содержит 5 блоков из 34 модулей. После завершения учебы предоставляется бесплатный год доступа к образовательным материалам.
- Для самостоятельных. Стоимость – 34 500 рублей. В пакет входят вебинары и сопровождение куратора при работе с платформой. По итогам учебы – выдача сертификата.
- Выход на результат. Стоимость – 49 900 рублей. В этот пакет включены еще задания для самостоятельного выполнения с последующей проверкой консультантами, ответы на вопросы и воркшопы. После завершения учебы выдается диплом и сертификат.
- Создание стратегии. Стоимость полного пакета составляет 89 900 рублей. К изучению добавлены исследования e-commerce, персональные экспертные консультации и аудит карточек товаров. Итогом будет создание собственного маркетплейса с помощью преподавателя-эксперта и получение квалификационных документов.
Менеджер маркетплейсов с нуля до PRO
Для желающих еще основательней изучить принципы электроннной коммерции академия предлагает масштабный курс освоения профессии с нуля до PRO. Он предназначен для студентов, стремящихся разобраться во всех внутренних механизмах онлайн-витрин и стать настоящим экспертом в этой области.
Курс PRO рассчитан на 6 месяцев и составлен из 7 блоков, включающих 80 модулей. Стоимость при внесении суммы одним авансовым платежом составляет 73 395 рублей с учетом скидки 30%.
1. Основные принципы торговли на интернет-агрегаторах :
- обзор и сравнение онлайн-витрин, выбор среди них;
- обозначение начальной стратегии и приоритетных целей;
- главные правила при создании контента;
- инфографика и ее использование при создании карточек товаров;
- конверсия и пути ее повышения;
- модуль по применению Excel;
- построение ассортиментных матриц;
- взаиморасчеты и другие рабочие модели;
- личный кабинет, требования при регистрации, юридические нюансы на старте;
- воронка продаж и seo-оптимизация;
- поиск контрагентов;
- правовые аспекты для фрилансеров.
2. Обзор кабинетов Wildberries, Aliexpress, Tiu, Ozon, Яндекс.Маркет и других:
- ценообразование и полезные пошаговые кейсы;
- программы лояльности для продавцов и покупателей;
- мобильные приложения для селлеров
- брак, неликвид, пересортица, возвраты.
3. Обзор облачных сервисов для:
- аналитики, интеграции с ПО и отчетов;
- операций с большими количествами;
- использования единого ЛК;
- создания ассортиментной матрицы;
- логистических потоков и создания штрих-кодов.
4. Карьера профессионала по торговле в интернете, подготовка к собеседованию и составление резюме.
5. Дипломный проект:
- разработка стратегии присутствия и тактических шагов;
- создание презентации бизнес-плана;
- оформление отчетности.
Курс PRO также доступен для корпоративного обучения с персональной адаптацией материала под заказчика.
Для корпоративных клиентов возможны следующие форматы:
- вебинары с подключением из любого места в реальном времени;
- занятия оффлайн в офисе или на другой площадке;
- сочетание вебинаров и оффлайн-уроков с живым присутствием;
- запись видеоуроков в собственной студии с адаптацией под заказчика;
- избранные модули из готовых учебных материалов.
Дополнительно предлагаются:
- интенсивы длительностью 1-2 дня онлайн или оффлайн;
- индивидуальный консалтинг от лучших экспертов.
Цены и продолжительность обсуждаются персонально.
GeekBrains. Факультет основ работы с маркетплейсами и e-commerce
ГикБрейнс подготовил комбинированное образовательное предложение. В зависимости от целей и желаемого уровня квалификации можно выбрать один из трех учебных пакетов. Они отличаются объемом знаний, набором используемых технологий и продолжительностью.
Менеджер по продвижению
- длительность – 12 месяцев;
- стоимость – от 2917 руб. за один месяц.
Курс дает уровень подготовки Junior и знания из области общего маркетинга.
Студенты изучат основные инструменты и технологии в сфере цифровой рекламы и интернет-коммерции. Приобретут базовые знания, разберутся с этапами торговли в интернете и примут решение о продолжении своего развития как специалиста маркетинга.
В состав включены следующие дисциплины:
- анализ главных показателей рынка;
- разработка основной идеи продукта;
- расчет необходимого бюджета и подготовка рекламной кампании;
- правила раскрутки брендов, оказываемых услуг или предлагаемых товаров;
- изучение системы аналитических показателей.
Мастер по продвижению
- длительность – 24 месяца;
- цена – от 4928 руб. за один месяц.
После успешного окончания ученики получают специализацию «Интернет-маркетолог» (уровень Middle).
Этот этап посвящен подробному изучению особенностей маркетинга в интернете. Студенты будут решать главные задачи онлайн-коммерции на примере реальных проектов.
Курс состоит из таких модулей:
- методы исследования рынка;
- способы определения главного канала для развития торговли;
- инструменты Adobe, доска Miro, конструкторы Tilda, Figma, WordPress и другое компьютерное обеспечение;
- запуск эффективных рекламных кампаний, их анализ и оптимизация;
- коммуникация с заказчиком и наглядное представление рабочих результатов;
- приобретение опыта взаимодействия в команде и удаленного управления проектами.
Менеджер PRO
- длительность – 36 месяцев;
- цена – от 6719 руб. за один месяц.
Полный пакет готовит специалиста с квалификацией уровня Middle+.
Как создать товарную матрицу, какую площадку выбрать приоритетной, как настроить кабинет продавца и организовать своевременную доставку – всему этому обучат студентов на этом этапе.
В пакет включены такие знания:
- этапы вывода бизнеса на отечественные и популярные зарубежные торговые агрегаторы;
- правила управления онлайн-продажами;
- создание качественного контента и визуализация;
- подготовка отчетов для заказчика;
- основы логистики;
- маркетинг с использованием электронной почты и видеорекламы.
В преподавании применяются различные обучающие форматы, что способствует лучшему усвоению материала:
- учеба в составе группы;
- вебинары и видеолекции;
- видеозаписи уроков;
- домашние задачи для самостоятельного решения;
- задания для самостоятельной практики;
- встречи с экспертами в онлайне;
- персональные консультации.
При выборе любого пакета вы также получите:
- диплом государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки;
- гарантию трудоустройства, прописанную в договоре, при условии успешного прохождении обучения;
- бесплатный доступ на фиксированное время к другим дополнительным урокам от GeekBrains, связанным с вашей специализацией;
- доступ к пройденным материалам безлимитно и бесплатно;
- свой проект в портфолио для будущих собеседований;
- персональную скидку при внесении оплаты за весь период без применения рассрочки.
Skillbox. Основы работы с маркетплейсами
Образовательная платформа Skillbox предлагает базовый курс менеджеров маркетплейсов. Предоставляется возможность посмотреть презентацию и задать вопросы специалисту-консультанту.
Стоимость получения образования на платформе составит 3 491 руб. в месяц. Материалы можно изучать в собственном темпе. Авторы утверждают, что весь учебный материал можно пройти за 2 месяца, занимаясь по одному часу ежедневно.
В процессе обучения студенты:
- приобретут навыки работы на крупнейших российских и зарубежных торговых интернет-площадках;
- пополнят портфолио готовой стратегией развития на интернет-площадке;
- получат цифровой квалификационный сертификат.
Подарки учащимся, прошедшим все десять модулей:
- 10 000 бонусов от Яндекс Маркета для старта и успешного продвижения;
- доступ к базе материалов по электронной коммерции – бесплатно;
- базовые чек-листы по оформлению карточек ассортимента;
- финансовые шаблоны для экономических расчетов;
- полезные ссылки на интернет-ресурсы.
Программа обучения составлена из 128 вебинаров и 8 практических заданий, основанных на реальных кейсах.
Содержание теоретической и практической частей:
- Введение, базовые понятия e-commerce.
- Принципы выбора товаров для электронной онлайн-торговли.
- Основные навыки для взаимодействия с крупнейшими агрегаторами: Ozon; Wildberries; eBay; AliExpress; Яндекс Маркетом.
- Особенности торговли handmade товарами на профильных площадках Livemaster, Etsy и других.
- Финансовый менеджмент, ценообразование.
- Масштабирование интернет-магазина.
- Кейс по стратегии и тактике расширения бизнеса в электронной коммерции.
- Бонусные модули: как трудоустроиться по новой специализации и как создать магазин ВКонтакте.
В конце обучения студенты пишут итоговый проект на тему стратегии продаж, которая будет добавлена в портфолио. Квалификацию подтвердит электронный сертификат от Skillbox.
Название «маркетплейс» прочно вошло в наш лексикон. Мы совершаем покупки на огромных интернет-площадках, даже не задумываясь, кто и как трудится по ту сторону витрины для нашего удобства. Если вас заинтересовала эта перспективная сфера деятельности – осваивайте профессию менеджера маркетплейсов, обучение которой предлагают многие популярные образовательные платформы и онлайн-школы.
Поскольку специальность совсем молодая, то потолок профессионального развития пока не определился. Но уже сейчас можно выбрать некоторые из вариантов:
- начать работу на крупного технологического партнера;
- открыть собственные онлайн-курсы и передавать опыт и знания;
- сотрудничать непосредственно с торговым агрегатором;
- создать интернет-магазин и вести свой бизнес на знакомой площадке;
- выйти на международные рынки сбыта – зарубежные торговые платформы устроены по тому же принципу.
Умение работать с маркетплейсами – актуальный и востребованный навык, который будет полезен каждому, кто планирует начать карьеру или развивать личный бизнес в e-commerce.
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