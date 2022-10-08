Курсы трейдинга
Трейдинг – это процесс биржевой торговли различными активами, а его участников называют трейдерами. Целью таких сделок, как и в обычном магазине, является получение прибыли: купить дешевле, продать дороже. Чтобы достичь успеха, биржевой игрок должен анализировать рынок, следить за прогнозами, сопоставлять риски с предполагаемым результатом, быстро принимать решения.
Курсы трейдинга, предлагаемые многими онлайн-платформами, дадут необходимые знания и помогут нарастить стартовый депозит. В этой деятельности интеллектуальные вложения важны не меньше финансовых. Только профессионал, постоянно расширяющий свои знания и набирающийся опыта, может рассчитывать на солидный заработок.
Сыграйте в игру, которая поможет вам выбрать идеальную профессию. Потом узнайте все подробности о трейдинге и курсах по обучению.
Интернет-трейдинг
С развитием технологий широко распространился онлайн-трейдинг, который дал возможность получать прибыль дистанционно и мгновенно. Только в сети стала возможна быстрая результативная торговля, а компьютерные алгоритмы заменили сложные оффлайн процессы и даже самих брокеров в сфере высокочастотного HFT (High Frequency Trading).
Простой доступ к бирже позволяет попробовать себя в этой области любому пользователю. Анализ данных – главный инструмент трейдинга, а интернет предоставляет широкие возможности для оперативного мониторинга, сбора информации и эффективного прогнозирования. Освоив теоретическую базу и обладая аналитическим мышлением, можно сделать весьма выгодные вложения.
Что надо знать
Математика играет крайне важную роль в трейдинге, но не все сделки заключаются по стандартным схемам. Финансовая грамотность также необходима для успеха. Поэтому желающему стать профессионалом в этой сфере предстоит во многом разобраться:
- запомнить терминологию;
- вникнуть в принципы работы на бирже;
- разобраться в правилах и этапах торговли;
- научиться планировать, выбирать стратегию и придерживаться ее;
- просчитывать риски;
- уметь вычислять с опережением;
- проводить аудит своих активов;
- вести статистику сделок и анализировать ошибки;
- создавать новые торговые алгоритмы;
- работать над своей эмоциональной стабильностью.
Курсы по трейдингу
Успехи в этой сфере деятельности индивидуальны и ощутимо зависят также от свойств характера, самодисциплины и других особенностей личности. В сети можно найти много коротких бесплатных курсов, но учебные планы от опытных экспертов помогут каждому стартовать в этой области с лучшими результатами. Смотрим, что предлагают ведущие образовательные платформы.
Нетология. Трейдинг
Курс разработан совместно с финансовым холдингом БКС Мир инвестиций, специализирующимся на инвестициях и брокерских услугах, и подойдет начинающим с нуля инвесторам и трейдерам. Сразу отметим, что четкой границы между ними не существует, но первые вкладывают средства на длительный период, а вторые проводят много сделок, отслеживая конъюнктуру рынка.
Цена и длительность
Курс длиной в 5 месяцев включает 76 часов теоретических занятий и 83 часа практических. Дважды в неделю (в вечернее время) проводятся вебинары, на которых можно задать возникшие вопросы. На учебу понадобится от 8 до 10 часов еженедельно.
Общая стоимость – 64 800 рублей. При рассрочке на 2 года оплата составит 2 700 рублей ежемесячно. Можно оформить налоговый вычет и сэкономить еще 13%.
Это один из курсов трейдинга для новичков с нуля и для желающих перейти к нему от инвестирования. Вы получите структурированные знания от экспертов и выработаете индивидуальную стратегию с учетом контроля рисков. Практические занятия на реальных кейсах помогут понять, какой стиль вам свойственен.
Чему научитесь
Актуальность материалов обеспечивается их регулярным обновлением и автоматической загрузкой в кабинет студента. Курс включает 15 семинаров и около 20 практикумов, на которых вы:
- освоите инструменты фондового рынка и разберетесь в особенностях его функционирования;
- будете принимать решения на основе его комплексного анализа;
- сумеете находить закономерности и достоверно прогнозировать динамику цен;
- освоите работу с QUIK терминалами;
- выработаете оптимальный стиль торговли с учетом профиля рисков;
- изучите базу законов, спланируете последующие шаги профессионального развития;
- заведете индивидуальный брокерский или инвестиционный счет и совершите первые сделки под руководством наставников-профессионалов;
- в итоговом проекте разработаете собственную стратегию и сформируете персональный пакет активов.
После завершения обучения каждый студент получит бесплатно бонусный модуль об использовании Excel для подготовки, анализа и визуализации данных. Выдается сертификат о приобретенной квалификации.
Skillbox. Трейдинг
Программа подготовлена совместно с инвестиционной компанией ФИНАМ – лицензиатом на осуществление деятельности форекс-дилера.
Для всех студентов представители фондового брокера Финам откроют доступ к своему учебному модулю для начинающих. В нем содержатся консультации, которые помогут создать индивидуальную торговую стратегию.
Стоимость и формат
Цена одного месяца обучения составляет 4 433 рубля при рассрочке на 12 месяцев.
Длительность индивидуальна и зависит от вашего личного темпа. В среднем студенты уделяют занятиям 3-5 часов в неделю.
Программа составлена из тематических видеоматериалов с безлимитным доступом, проверочных тестов. Она включает 15 теоретических модулей плюс 63 видеоматериала. Практические задания построены на примерах реальных ситуаций. Есть возможность оставить заявку на обзорную презентацию и проконсультироваться у специалиста.
Программа рассчитана на тех, кто уже знаком с базовыми биржевыми методами, владеет начальными навыками, имеет свой инвестиционный либо брокерский счёт. Для начинающих с нуля рекомендуется сперва освоить азы финансовой грамотности на курсе «Личные инвестиции».
Чем будете заниматься
На протяжении всего срока процесс будут сопровождать опытные кураторы, которые помогут вам:
- строить личный алгоритм торговли;
- подвергать отбору источники новостей и находить значимую информацию;
- предусматривать и просчитывать риски с учетом психологии;
- изучать стратегии, применяемые другими трейдерами;
- пользоваться терминалами;
- сохранять баланс личного и заемного капитала;
- использовать инструменты торговли на бирже;
- сочетать методы фундаментального и технического анализа;
- составлять грамотный торговый план.
Бонус-модуль: вебинар по работе с Transaq.
Научитесь настраивать терминал, оцените его возможности и недостатки при совершении сделок и контроле заявок. Поработаете с графиками, получите основные понятия о срочном рынке.
irs.academy. Онлайн-курс трейдеров
Интенсив предполагает освоение значительного объема материала в течение короткого времени. Здесь можно получить необходимые знания или дополнить ими свой имеющийся опыт таким категориям абитуриентов:
- новичкам;
- работающим трейдерам;
- стремящимся получить дополнительный доход;
- фрилансерам;
- коллективам сотрудников.
Предлагается выбрать одну из трех схем учебы:
- групповую;
- индивидуальную;
- корпоративную.
Цена, формат и продолжительность
Стоимость курса – 51 800 рублей с учетом скидки. Доступна беспроцентная рассрочка по запросу. Сумма оплаты за корпоративный пакет обсуждается индивидуально и зависит от количества сотрудников.
Длительность занятий составляет около 9 недель. Общий объем лекционного материала скомпонован в 9 уроков по 2 часа каждый. Доступ к очередному уроку открывается еженедельно и только в случае успешного выполнения домашнего задания по предыдущему.
Занятия проводятся в формате вебинаров и видеозаписей лекций, просматривать которые можно в личном кабинете студента. Проводятся текущие тестирования или даются практические задания с последующей проверкой и обратной связью. Предоставляется сопровождение от координатора образовательного процесса. Есть возможность пообщаться с экспертами в процессе учебы.
В пакет VIP дополнительно включены такие опции:
- самостоятельные задачи для закрепления изученного на практике и персональный разбор каждого из них;
- уроки в режиме видеосвязи (скайп) с возможностью сразу задать вопрос преподавателю;
- три созвона после окончания обучения для консультаций с вашим наставником.
Уроки курса
- Основы работы на фондовом рынке. На каких принципах он построен, его структура, участники, инструменты. Базовые понятия и терминология, которую используют профессионалы.
- Правила ценообразования. Как трейдер принимает решения при работе на понижение и повышение. Какие бывают типы инвесторов.
- Технический анализ: как его провести. Преимущества и недостатки этого подхода. Для кого данный тип анализа оправдан и какие цели преследует.
- Фундаментальный анализ: как его выполнить. Инструменты и методы такого способа изучения. Какие цели будут достигнуты, плюсы и минусы.
- Стратегия торговли: на что опираться при ее выборе и как ей следовать. Типы рынков: фондовый, валютный, товарный.
- Ежедневный трейдинговый план: как и зачем его составлять. Личный журнал: как его правильно вести и анализировать, что это дает.
- Риск-менеджмент и работа с депозитом. Анализ рисков для уменьшения денежных убытков. Что делать для сбережения и увеличения своего капитала.
- Психология начинающего трейдера. Как контролировать свои эмоции и не позволять им влиять на успешность сделок. Как избежать морального истощения.
- Что мешает новичку: разбор типичных ошибок, анализ просчетов и практические приемы их обхода.
Персональный итоговый проект и электронный сертификат, подтверждающий квалификацию, дополнят ваше портфолио после завершения учебы.
Платформа подготовки профессиональных трейдеров Александра Герчика
Этому сайту необходимо уделить особое внимание, так как он полностью посвящен рассматриваемой теме и предлагает не только онлайн-курсы, но и другие виды образовательных источников. Автор обучающего ресурса – основатель «Школы безопасного трейдинга» и разработчик собственной системы торговли, успешный профессионал и эксперт в этой области.
Автор назвал свою систему «безопасный трейдинг». Ее основное преимущество в возможности получать стабильную прибыль при минимизации рисков. Именно по этой методике проходит обучение всех студентов Школы.
Особенности подхода
Специализацией Герчика является дей-трейдинг. Это торги на бирже, идущие на протяжении дня без переноса открытых позиций. Внутридневная торговля представляет из себя набор краткосрочных сделок и требует мгновенного принятия решений.
Для работы по этой системе необходимо обладать особыми качествами:
- развитой логикой;
- аналитическим типом мышления;
- хорошей выдержкой и усидчивостью;
- способностью работать с большим количеством данным.
К преимуществам дей-трейдинга можно отнести психологический аспект: небольшая, но часто получаемая прибыль, ежедневный конкретный результат. В краткосрочных сделках используются небольшие суммы, что страхует от крупных потерь в случае неудачи. Все это хорошо мотивирует новичков. Недостатки заключаются в большом количестве затрачиваемого времени и необходимости постоянной концентрации внимания. Приходится часами мониторить графики изменения цен и успевать мгновенно открывать позиции.
Не каждый может выдержать такой темп, когда доход напрямую зависит от количества. При усталости либо эмоциональном выгорании легко потерять контроль, а с ним – и часть депозита.
Как выработать в себе нужные качества и освоить торговлю на бирже можно узнать из образовательных материалов от Gerchik. Компания занимается обучением с 2008 года, имеет российские и американские лицензии.
Трейдинг Основы
Авторская программа адаптирована под актуальные потребности и текущее состояние рынка, подходит для начинающих с нуля. Предлагается три пакета на выбор.
- Базовый (12 недель)
- Расширенный (14 недель).
- ВИП (16 недель).
Стоимость по запросу после оставления заявки на сайте. Менеджер свяжется с вами, ответит на все вопросы и поможет разобраться, насколько полный курс вам подходит.
График и формат
Начало курса стартует каждую среду вместе с новым потоком студентов. Есть возможность взять паузу на определенное количество дней.
Программа построена на принципе структурированного обучения с интенсивными уроками по 10-20 минут и содержит:
- 60 видеомодулей;
- 9 вебинаров и воркшопов (в ВИП-пакете);
- 10 модулей учебных материалов;
- 40 тестов и практикумов.
Материалы курса останутся доступны на 30 дней в первом пакете и навсегда – в двух остальных.
Ваш результат
- Постигнете четыре краеугольных камня трейдинга: энергии, уровни, движение и точка входа рынка.
- Составите свой первый чек-лист с пошаговой последовательностью действий для торговли.
- Поймете как правильно распоряжаться депозитом, чтобы значительно увеличить прибыль.
- Разберетесь как грамотно соотносить риски и ожидаемый доход.
- Получите навыки по трейдингу и начнете заключать сделки.
Итогом практических занятий станет написание своего торгового алгоритма, который не позволит допустить ошибку во время торгов и будет отслеживать порядок производимых действий.
Волки с Уолл-Стрит
Годовая программа наставничества версии 3.5 рассчитана на действующих трейдеров, которые желают стать высококлассными профессионалами и многократно повысить свои доходы. Длительность – 365 дней, цена по запросу.
Содержание
- два пакета: Gold и Platinum;
- З65 дней ежедневной работы со Школой;
- 24/7 доступ в личный кабинет с обучающими материалами;
- вип-пакет «Трейдинг от А до Я», бесплатно 3 месяца дополнительной практики и проверка вашего алгоритма персонально А.Герчиком;
- мастер-классы и вопросы экспертам;
- обучающие ежемесячные вебинары с кураторами;
- аналитический выпуск по вашим инструментам дважды в месяц;
- подписка на год на периодическое издание «Статистика трейдера»;
- вебинары с гостем (трейдером или инвестором) 1 раз в квартал;
- торговый день с поддержкой кураторов 1 раз в месяц (4 рынка: Россия, Америка, Крипта, Форекс);
- персональная проверка всех домашних заданий весь год;
- чат с куратором 24/7, любые вопросы;
- доступ к программе «Психология трейдера»;
- ежемесячный анализ вашей рабочей статистики и сделок;
- шанс получить капитал в управление;
- воркшопы с сокурсниками для обмена опытом;
- групповые буткемпы под присмотром куратора;
- срок бесплатных заморозок 2 месяца;
- гарантия на качество обучения сроком на месяц.
Бонусная программа.
Это специальная программа, в которую приглашают лучших студентов на основании профессионального отбора. Ее нельзя купить. Цель – отбор участников с высоким уровнем и предоставление им дополнительных возможностей.
- Встречи с потенциальными инвесторами с перспективой передачи капитала в управление.
- Участие в совместных выступлениях с кураторами и Герчиком на круглых столах и онлайн-встречах.
- Приоритетный уровень сопровождения куратором и методистами.
- Индивидуальные тренинги и составление инвестиционного портфеля.
- Создание сети перспективных профессиональных знакомств (нетворкинг).
На платформе Александра Герчика также публикуются статьи, новости, мастер-классы и другие актуальные материалы в предметной области. Бесплатно доступны справочные материалы для новичков в разделе базовых знаний.
Отдых с пользой
В американском кинематографе есть много художественных фильмов о трейдерах, некоторые из них – настоящие шедевры. Их просмотр даст возможность погрузиться в специфическую атмосферу старых бирж и поможет бесплатно расширить свои знания. Это отличный способ расслабиться с пользой после насыщенного рабочего дня. В первую очередь рекомендуются к просмотру «Уолл-Стрит» (1987), «Аферист» (1999), «Игра на понижение» (2015), «Лжец, великий и ужасный» (2017). Последний – это байопик о бизнесмене Бернарде Мейдоффе и его великой финансовой афере.
Специалист по трейдингу может работать не только самостоятельно на бирже. Профессионалы в этой области требуются также в IT и банковской сфере. Они управляют активами, проводят торговые операции, формируют стратегии. Получив профильное образование, вы сможете сделать трейдинг основным занятием или способом дополнительного заработка.
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