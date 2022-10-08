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Курсы трейдинга

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Трейдинг – это процесс биржевой торговли различными активами, а его участников называют трейдерами. Целью таких сделок, как и в обычном магазине, является получение прибыли: купить дешевле, продать дороже. Чтобы достичь успеха, биржевой игрок должен анализировать рынок, следить за прогнозами, сопоставлять риски с предполагаемым результатом, быстро принимать решения. 

Курсы трейдинга, предлагаемые многими онлайн-платформами, дадут необходимые знания и помогут нарастить стартовый депозит. В этой деятельности интеллектуальные вложения важны не меньше финансовых. Только профессионал, постоянно расширяющий свои знания и набирающийся опыта, может рассчитывать на солидный заработок. 

Сыграйте в игру, которая поможет вам выбрать идеальную профессию. Потом узнайте все подробности о трейдинге и курсах по обучению.

Интернет-трейдинг

С развитием технологий широко распространился онлайн-трейдинг, который дал возможность получать прибыль дистанционно и мгновенно. Только в сети стала возможна быстрая результативная торговля, а компьютерные алгоритмы заменили сложные оффлайн процессы и даже самих брокеров в сфере высокочастотного HFT (High Frequency Trading).

Простой доступ к бирже позволяет попробовать себя в этой области любому пользователю. Анализ данных – главный инструмент трейдинга, а интернет предоставляет широкие возможности для оперативного мониторинга, сбора информации и эффективного прогнозирования. Освоив теоретическую базу и обладая аналитическим мышлением, можно сделать весьма выгодные вложения.

Что надо знать

Математика играет крайне важную роль в трейдинге, но не все сделки заключаются по стандартным схемам. Финансовая грамотность также необходима для успеха. Поэтому желающему стать профессионалом в этой сфере предстоит во многом разобраться:

  • запомнить терминологию;
  • вникнуть в принципы работы на бирже;
  • разобраться в правилах и этапах торговли;
  • научиться планировать, выбирать стратегию и придерживаться ее;
  • просчитывать риски;
  • уметь вычислять с опережением;
  • проводить аудит своих активов;
  • вести статистику сделок и анализировать ошибки;
  • создавать новые торговые алгоритмы;
  • работать над своей эмоциональной стабильностью.

Курсы по трейдингу

Успехи в этой сфере деятельности индивидуальны и ощутимо зависят также от свойств характера, самодисциплины и других особенностей личности. В сети можно найти много коротких бесплатных курсов, но учебные планы от опытных экспертов помогут каждому стартовать в этой области с лучшими результатами. Смотрим, что предлагают ведущие образовательные платформы.

Нетология. Трейдинг

Курс разработан совместно с финансовым холдингом БКС Мир инвестиций, специализирующимся на инвестициях и брокерских услугах, и подойдет начинающим с нуля инвесторам и трейдерам. Сразу отметим, что четкой границы между ними не существует, но первые вкладывают средства на длительный период, а вторые проводят много сделок, отслеживая конъюнктуру рынка.

Цена и длительность

Курс длиной в 5 месяцев включает 76 часов теоретических занятий и 83 часа практических. Дважды в неделю (в вечернее время) проводятся вебинары, на которых можно задать возникшие вопросы. На учебу понадобится от 8 до 10 часов еженедельно. 

Общая стоимость – 64 800 рублей. При рассрочке на 2 года оплата составит 2 700 рублей ежемесячно. Можно оформить налоговый вычет и сэкономить еще 13%.

Это один из курсов трейдинга для новичков с нуля и для желающих перейти к нему от инвестирования. Вы получите структурированные знания от экспертов и выработаете индивидуальную стратегию с учетом контроля рисков. Практические занятия на реальных кейсах помогут понять, какой стиль вам свойственен.

Чему научитесь

Актуальность материалов обеспечивается их регулярным обновлением и автоматической загрузкой в кабинет студента. Курс включает 15 семинаров и около 20 практикумов, на которых вы:

  • освоите инструменты фондового рынка и разберетесь в особенностях его функционирования;
  • будете принимать решения на основе его комплексного анализа;
  • сумеете находить закономерности и достоверно прогнозировать динамику цен;
  • освоите работу с QUIK терминалами;
  • выработаете оптимальный стиль торговли с учетом профиля рисков;
  • изучите базу законов, спланируете последующие шаги профессионального развития;
  • заведете индивидуальный брокерский или инвестиционный счет и совершите первые сделки под руководством наставников-профессионалов;
  • в итоговом проекте разработаете собственную стратегию и сформируете персональный пакет активов. 

После завершения обучения каждый студент получит бесплатно бонусный модуль об использовании Excel для подготовки, анализа и визуализации данных. Выдается сертификат о приобретенной квалификации.

Skillbox. Трейдинг

Программа подготовлена совместно с инвестиционной компанией ФИНАМ – лицензиатом на осуществление деятельности форекс-дилера.

Для всех студентов представители фондового брокера Финам откроют доступ к своему учебному модулю для начинающих. В нем содержатся консультации, которые помогут создать индивидуальную торговую стратегию.

Стоимость и формат

Цена одного месяца обучения составляет 4 433 рубля при рассрочке на 12 месяцев.

Длительность индивидуальна и зависит от вашего личного темпа. В среднем студенты уделяют занятиям 3-5 часов в неделю.

Программа составлена из тематических видеоматериалов с безлимитным доступом, проверочных тестов. Она включает 15 теоретических модулей плюс 63 видеоматериала. Практические задания построены на примерах реальных ситуаций. Есть возможность оставить заявку на обзорную презентацию и проконсультироваться у специалиста.

Программа рассчитана на тех, кто уже знаком с базовыми биржевыми методами, владеет начальными навыками, имеет свой инвестиционный либо брокерский счёт. Для начинающих с нуля рекомендуется сперва освоить азы финансовой грамотности на курсе «Личные инвестиции».

Чем будете заниматься

На протяжении всего срока процесс будут сопровождать опытные кураторы, которые помогут вам:

  • строить личный алгоритм торговли;
  • подвергать отбору источники новостей и находить значимую информацию;
  • предусматривать и просчитывать риски с учетом психологии;
  • изучать стратегии, применяемые другими трейдерами;
  • пользоваться терминалами;
  • сохранять баланс личного и заемного капитала;
  • использовать инструменты торговли на бирже;
  • сочетать методы фундаментального и технического анализа;
  • составлять грамотный торговый план.

Бонус-модуль: вебинар по работе с Transaq. 

Научитесь настраивать терминал, оцените его возможности и недостатки при совершении сделок и контроле заявок. Поработаете с графиками, получите основные понятия о срочном рынке.

irs.academy. Онлайн-курс трейдеров

Интенсив предполагает освоение значительного объема материала в течение короткого времени. Здесь можно получить необходимые знания или дополнить ими свой имеющийся опыт таким категориям абитуриентов:

  • новичкам;
  • работающим трейдерам;
  • стремящимся получить дополнительный доход;
  • фрилансерам;
  • коллективам сотрудников.

Предлагается выбрать одну из трех схем учебы:

  • групповую;
  • индивидуальную;
  • корпоративную.

Цена, формат и продолжительность

Стоимость курса – 51 800 рублей с учетом скидки. Доступна беспроцентная рассрочка по запросу. Сумма оплаты за корпоративный пакет обсуждается индивидуально и зависит от количества сотрудников. 

Длительность занятий составляет около 9 недель. Общий объем лекционного материала скомпонован в 9 уроков по 2 часа каждый. Доступ к очередному уроку открывается еженедельно и только в случае успешного выполнения домашнего задания по предыдущему. 

Занятия проводятся в формате вебинаров и видеозаписей лекций, просматривать которые можно в личном кабинете студента. Проводятся текущие тестирования или даются практические задания с последующей проверкой и обратной связью. Предоставляется сопровождение от координатора образовательного процесса. Есть возможность пообщаться с экспертами в процессе учебы.

В пакет VIP дополнительно включены такие опции:

  • самостоятельные задачи для закрепления изученного на практике и персональный разбор каждого из них;
  • уроки в режиме видеосвязи (скайп) с возможностью сразу задать вопрос преподавателю;
  • три созвона после окончания обучения для консультаций с вашим наставником.

Уроки курса

  1. Основы работы на фондовом рынке. На каких принципах он построен, его структура, участники, инструменты. Базовые понятия и терминология, которую используют профессионалы. 
  2. Правила ценообразования. Как трейдер принимает решения при работе на понижение и повышение. Какие бывают типы инвесторов.
  3. Технический анализ: как его провести. Преимущества и недостатки этого подхода. Для кого данный тип анализа оправдан и какие цели преследует.
  4. Фундаментальный анализ: как его выполнить. Инструменты и методы такого способа изучения. Какие цели будут достигнуты, плюсы и минусы.
  5. Стратегия торговли: на что опираться при ее выборе и как ей следовать. Типы рынков: фондовый, валютный, товарный.
  6. Ежедневный трейдинговый план: как и зачем его составлять. Личный журнал: как его правильно вести и анализировать, что это дает.
  7. Риск-менеджмент и работа с депозитом. Анализ рисков для уменьшения денежных убытков. Что делать для сбережения и увеличения своего капитала.
  8. Психология начинающего трейдера. Как контролировать свои эмоции и не позволять им влиять на успешность сделок. Как избежать морального истощения.
  9. Что мешает новичку: разбор типичных ошибок, анализ просчетов и практические приемы их обхода.

Персональный итоговый проект и электронный сертификат, подтверждающий квалификацию, дополнят ваше портфолио после завершения учебы.

Платформа подготовки профессиональных трейдеров Александра Герчика

Этому сайту необходимо уделить особое внимание, так как он полностью посвящен рассматриваемой теме и предлагает не только онлайн-курсы, но и другие виды образовательных источников. Автор обучающего ресурса – основатель «Школы безопасного трейдинга» и разработчик собственной системы торговли, успешный профессионал и эксперт в этой области.

Автор назвал свою систему «безопасный трейдинг». Ее основное преимущество в возможности получать стабильную прибыль при минимизации рисков. Именно по этой методике проходит обучение всех студентов Школы.

Особенности подхода

Специализацией Герчика является дей-трейдинг. Это торги на бирже, идущие на протяжении дня без переноса открытых позиций. Внутридневная торговля представляет из себя набор краткосрочных сделок и требует мгновенного принятия решений.

Для работы по этой системе необходимо обладать особыми качествами:

  • развитой логикой;
  • аналитическим типом мышления;
  • хорошей выдержкой и усидчивостью;
  • способностью работать с большим количеством данным.

К преимуществам дей-трейдинга можно отнести психологический аспект: небольшая, но часто получаемая прибыль, ежедневный конкретный результат. В краткосрочных сделках используются небольшие суммы, что страхует от крупных потерь в случае неудачи. Все это хорошо мотивирует новичков. Недостатки заключаются в большом количестве затрачиваемого времени и необходимости постоянной концентрации внимания. Приходится часами мониторить графики изменения цен и успевать мгновенно открывать позиции. 

Не каждый может выдержать такой темп, когда доход напрямую зависит от количества. При усталости либо эмоциональном выгорании легко потерять контроль, а с ним – и часть депозита.

Как выработать в себе нужные качества и освоить торговлю на бирже можно узнать из образовательных материалов от Gerchik. Компания занимается обучением с 2008 года, имеет российские и американские лицензии.

Трейдинг Основы

Авторская программа адаптирована под актуальные потребности и текущее состояние рынка, подходит для начинающих с нуля. Предлагается три пакета на выбор.

  1. Базовый (12 недель)
  2. Расширенный (14 недель).
  3. ВИП (16 недель).

Стоимость по запросу после оставления заявки на сайте. Менеджер свяжется с вами, ответит на все вопросы и поможет разобраться, насколько полный курс вам подходит.

График и формат

Начало курса стартует каждую среду вместе с новым потоком студентов. Есть возможность взять паузу на определенное количество дней.

Программа построена на принципе структурированного обучения с интенсивными уроками по 10-20 минут и содержит:

  • 60 видеомодулей;
  • 9 вебинаров и воркшопов (в ВИП-пакете);
  • 10 модулей учебных материалов;
  • 40 тестов и практикумов.

Материалы курса останутся доступны на 30 дней в первом пакете и навсегда – в двух остальных.

Ваш результат

  1. Постигнете четыре краеугольных камня трейдинга: энергии, уровни, движение и точка входа рынка.
  2. Составите свой первый чек-лист с пошаговой последовательностью действий для торговли.
  3. Поймете как правильно распоряжаться депозитом, чтобы значительно увеличить прибыль.
  4. Разберетесь как грамотно соотносить риски и ожидаемый доход.
  5. Получите навыки по трейдингу и начнете заключать сделки.

Итогом практических занятий станет написание своего торгового алгоритма, который не позволит допустить ошибку во время торгов и будет отслеживать порядок производимых действий. 

Волки с Уолл-Стрит

Годовая программа наставничества версии 3.5 рассчитана на действующих трейдеров, которые желают стать высококлассными профессионалами и многократно повысить свои доходы. Длительность – 365 дней, цена по запросу.

Содержание

  • два пакета: Gold и Platinum;
  • З65 дней ежедневной работы со Школой;
  • 24/7 доступ в личный кабинет с обучающими материалами; 
  • вип-пакет «Трейдинг от А до Я», бесплатно 3 месяца дополнительной практики и проверка вашего алгоритма персонально А.Герчиком;
  • мастер-классы и вопросы экспертам;
  • обучающие ежемесячные вебинары с кураторами;
  • аналитический выпуск по вашим инструментам дважды в месяц;
  • подписка на год на периодическое издание «Статистика трейдера»; 
  • вебинары с гостем (трейдером или инвестором) 1 раз в квартал; 
  • торговый день с поддержкой кураторов 1 раз в месяц (4 рынка: Россия, Америка, Крипта, Форекс);
  • персональная проверка всех домашних заданий весь год;
  • чат с куратором 24/7, любые вопросы;
  • доступ к программе «Психология трейдера»;
  • ежемесячный анализ вашей рабочей статистики и сделок;
  • шанс получить капитал в управление;
  • воркшопы с сокурсниками для обмена опытом;
  • групповые буткемпы под присмотром куратора;
  • срок бесплатных заморозок 2 месяца; 
  • гарантия на качество обучения сроком на месяц.

Бонусная программа.

Это специальная программа, в которую приглашают лучших студентов на основании профессионального отбора. Ее нельзя купить. Цель – отбор участников с высоким уровнем и предоставление им дополнительных возможностей.

  1. Встречи с потенциальными инвесторами с перспективой передачи капитала в управление.
  2. Участие в совместных выступлениях с кураторами и Герчиком на круглых столах и онлайн-встречах.
  3. Приоритетный уровень сопровождения куратором и методистами.
  4. Индивидуальные тренинги и составление инвестиционного портфеля.
  5. Создание сети перспективных профессиональных знакомств (нетворкинг).

На платформе Александра Герчика также публикуются статьи, новости, мастер-классы и другие актуальные материалы в предметной области. Бесплатно доступны справочные материалы для новичков в разделе базовых знаний.

Словарь трейдера

Инструкции

Торговые паттерны

Примеры стратегий

Аналитика

Отдых с пользой

В американском кинематографе есть много художественных фильмов о трейдерах, некоторые из них – настоящие шедевры. Их просмотр даст возможность погрузиться в специфическую атмосферу старых бирж и поможет бесплатно расширить свои знания. Это отличный способ расслабиться с пользой после насыщенного рабочего дня. В первую очередь рекомендуются к просмотру «Уолл-Стрит» (1987), «Аферист» (1999), «Игра на понижение» (2015), «Лжец, великий и ужасный» (2017). Последний – это байопик о бизнесмене Бернарде Мейдоффе и его великой финансовой афере.

Специалист по трейдингу может работать не только самостоятельно на бирже. Профессионалы в этой области требуются также в IT и банковской сфере. Они управляют активами, проводят торговые операции, формируют стратегии. Получив профильное образование, вы сможете сделать трейдинг основным занятием или способом дополнительного заработка.

Реклама. ООО «Нетология», ОГРН 7726464125, юр.адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 103A;

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / SVEN SIMON / imageBROKER.com / Global Look Pess
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