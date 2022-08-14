Как Алек Болдуин живет после убийства на съемках: получил поддержку мужа погибшей, сыграл Санта-Клауса и почти год ждет расследование
21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин репетировал сцену, где направлял револьвер в камеру. В одном из дублей он выстрелил – и пуля ранила сразу двоих человек на площадке: оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Хатчинс доставили на вертолете в больницу, но ее не удалось спасти после тяжелого ранения. Соуса почти сразу вышел из больницы (осколок пули попал в ключицу) и начал давать показания.
Главная загадка истории – как боевой патрон оказался в пистолете для реквизита. Люди, которые работали над фильмом «Ржавчина» говорили, что и раньше замечали проблему с заряженным пистолетом. И вообще там были проблемы с техникой безопасности, из-за чего люди уходили из проекта в знак протеста.
За год так и не было предъявлено никому обвинения. Официальная версия такая – Болдуину дал заряженный пистолет помощник режиссера. Но она была уверена, что пистолет заряжен холостым патроном. Основные разбирательства сейчас идут вокруг Сета Кенни – реквизитора, который обеспечивал фильм оружием. Главный вопрос следствия – мог ли он зарядить пистолет боевым патроном. Или если нет, то тогда чья это ошибка?
Сейчас ФБР объявил важную деталь дела – Болдуин нажимал на спусковой крючок пистолета, хотя сам он ранее говорил, что пистолет сам выстрелил, без нажатия. И возникает вопрос: Болдуин понесет уголовное наказание?
Как Болдуин провел год: встреча с семьей погибшей, интервью в слезах и удаление соцсетей
Болдуин сразу после происшествия позвонил в полицию. И весь мир увидел фото, как он плачет. Болдуин соболезнования семье Хатчинс и пообещал помогать расследованию.
В декабре 2021-го Болдуин дал большое интервью, где он впервые публично сказал, что не нажимал на курок: «Я бы никогда ни на кого не направил пистолет и не нажал на курок – никогда». Еще Болдуин рассказывал, что минуту стоял в шоке над раненой Хатчинс. И вообще не ожидал такого кошмара – помощник сказал ему, что оружие «холодное» (на сленге это значит, что оно заряжено холостыми патронами). Болдуин не считает, что он ответственен за убийство: «Если бы это было так, я мог бы покончить с собой».
Болдуин встречался с мужем Хатчинс и ее сыном. Когда он об этом рассказывал в интервью, то плакал: «Я сказал [мальчику]: «Я не знаю, что сказать, я не знаю, как передать вам, как мне жаль». Муж Хатчинс, по словам Болдуин, обнял и поддержал его: «Я полагаю, мы пройдем через это вместе».
Из публичного поля Болдуин пропал – в декабре он удалил аккаунт в твиттере. Это был ответ на «неадекватную реакцию на интервью». В январе 2022 Болдуин отдал свой телефон полиции для поиска возможных улик. О продолжении карьеры актера Болдуин говорил, что ему все равно, если она остановится.
Но в 2022 году стало известно, что Болдуин играет сразу в двух рождественских фильмах. В апреле Болдуин снимался в Риме – он играл Санта-Клауса.
Что будет с Болдуином дальше – он может получить тюремный срок?
Пока никаких обвинений против Болдуина не выдвигалось. Его поддерживает семья Хатчинс, а адвокаты Болдуина говорят, что расследование OSHA (Управление по охране труда и гигиене труда) подтвердило, что на съемочной площадке нарушались правила безопасности.
По законам Нью-Мексико, Болдуин может получить наказание за непредумышленное убийство. Это штраф в $5000 или тюремный срок до 18 месяцев. Но это надо доказать, что выстрел случился по вине Болдуина. Это маловероятно, потому что свидетельства говорят о том, что он не мог даже предположить, что бутафорский пистолет заряжен.