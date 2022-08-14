Как Алек Болдуин живет после убийства на съемках: получил поддержку мужа погибшей, сыграл Санта-Клауса и почти год ждет расследование

21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин репетировал сцену, где направлял револьвер в камеру. В одном из дублей он выстрелил – и пуля ранила сразу двоих человек на площадке: оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу. Хатчинс доставили на вертолете в больницу, но ее не удалось спасти после тяжелого ранения. Соуса почти сразу вышел из больницы (осколок пули попал в ключицу) и начал давать показания.

Главная загадка истории – как боевой патрон оказался в пистолете для реквизита. Люди, которые работали над фильмом «Ржавчина» говорили, что и раньше замечали проблему с заряженным пистолетом. И вообще там были проблемы с техникой безопасности, из-за чего люди уходили из проекта в знак протеста.

За год так и не было предъявлено никому обвинения. Официальная версия такая – Болдуину дал заряженный пистолет помощник режиссера. Но она была уверена, что пистолет заряжен холостым патроном. Основные разбирательства сейчас идут вокруг Сета Кенни – реквизитора, который обеспечивал фильм оружием. Главный вопрос следствия – мог ли он зарядить пистолет боевым патроном. Или если нет, то тогда чья это ошибка?