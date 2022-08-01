Игра: назовите советский мультфильм по одному кадру

Вспоминайте главные мультики вашего детства. Хватит одного кадра, чтобы вспомнить названия? Вбивайте их в поле, но если не получается, то сдавайтесь и переходите к следующему вопросу.

Все правильные ответы узнаете после полного прохождения. Начинаем!