кино
Поделиться:
Игра: назовите советский мультфильм по одному кадру
5
Вспоминайте главные мультики вашего детства. Хватит одного кадра, чтобы вспомнить названия? Вбивайте их в поле, но если не получается, то сдавайтесь и переходите к следующему вопросу.
Все правильные ответы узнаете после полного прохождения. Начинаем!
Комментарии (5)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
03 августа, 14:30
0
Вы хоть сами знаете названия? Почти все мультфильмы ответил верно, но не верно потому что с маленькой буквы или тире не поставил
ответить
03 августа, 23:38
0
Бред ни тест
ответить
вчера, 10:38
0
Не работает,тормозит и пропускает правильные названия,перенося их на следующий вопрос.
Туфта и халтура
ответить
вчера, 10:45
0
А мне понравился тест. Кстати, вместо "Возвращение блудного Попугая" написал просто "Попугай Кеша", но всё равно ответ зачло.
ответить
2 секунды назад
0
19 из 20. Не угадала Щелкунчика
ответить