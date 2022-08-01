кино
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Игра: назовите советский мультфильм по одному кадру

5

Вспоминайте главные мультики вашего детства. Хватит одного кадра, чтобы вспомнить названия? Вбивайте их в поле, но если не получается, то сдавайтесь и переходите к следующему вопросу.

Все правильные ответы узнаете после полного прохождения. Начинаем!

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Комментарии (5)
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Костя Кот
03 августа, 14:30

Вы хоть сами знаете названия? Почти все мультфильмы ответил верно, но не верно потому что с маленькой буквы или тире не поставил

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Мария Пушкина
03 августа, 23:38

Бред ни тест

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Михаил Дьяков
вчера, 10:38

Не работает,тормозит и пропускает правильные названия,перенося их на следующий вопрос.

Туфта и халтура

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Дмитрий Драгомир
вчера, 10:45

А мне понравился тест. Кстати, вместо "Возвращение блудного Попугая" написал просто "Попугай Кеша", но всё равно ответ зачло.

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Елена Малышева
2 секунды назад

19 из 20. Не угадала Щелкунчика

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