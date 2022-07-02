Как придумывал создатель всех советских мультиков Леонид Шварцман – рассказываем на примере его любимой работы «Снежная королева»

Снежная королева – любимая героиня Шварцмана: «Она какая-то неземная»

Мультфильм «Снежная королева» вышел в 1957 году. Это девятый полнометражный проект «Союзмультфильма» и экранизация сказки Ханса Кристиана Андерсена. Леонид Шварцман выступил в нем художником-постановщиком. Ему помогал Александр Винокуров, который создавал второстепенных героев. Шварцман отвечал за основных.

Журналисты постоянно спрашивали Шварцмана о его любимых персонажах. Он однозначно отвечал: «Конечно, Снежная королева». DTF в своем рассказе расписывал много слов Шварцмана об этой героине. Вот главные из них: «В самой сказке Андерсена чувствуется характер Снежной королевы: она холодная, она прекрасная, она какая-то неземная – вот основные ее черты».

Шварцман с детства читал книги Андерсена. Там увидел его Снежную королеву парадоксальным персонажем. Описывал, что она нежная, красивая, ослепляет холодным светом. Но есть в этом образе и другая сторона: в ее глазах нет никакой теплоты и настоящей жизни. Такой Шварцман с детства и представлял себе Снежную королеву. Он списывал ее только из своей головы – без прообраза.