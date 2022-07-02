Как придумывал создатель всех советских мультиков Леонид Шварцман – рассказываем на примере его любимой работы «Снежная королева»
Леонид Шварцман умер в 101 год. Это мультипликатор, которого люди называли народным художником. Вот несколько примеров, когда Шварцман участвовал в создании культового мультфильма в роли художника-постановщика: «Аленький цветочек», «Дядя Степа – милиционер», «Снежная королева», «Крокодил Гена», «Чебурашка».
В роли режиссера-постановщика он создавал серию «Обезьянки» – в ней вышло несколько мультфильмов.
Снежная королева – любимая героиня Шварцмана: «Она какая-то неземная»
Мультфильм «Снежная королева» вышел в 1957 году. Это девятый полнометражный проект «Союзмультфильма» и экранизация сказки Ханса Кристиана Андерсена. Леонид Шварцман выступил в нем художником-постановщиком. Ему помогал Александр Винокуров, который создавал второстепенных героев. Шварцман отвечал за основных.
Журналисты постоянно спрашивали Шварцмана о его любимых персонажах. Он однозначно отвечал: «Конечно, Снежная королева». DTF в своем рассказе расписывал много слов Шварцмана об этой героине. Вот главные из них: «В самой сказке Андерсена чувствуется характер Снежной королевы: она холодная, она прекрасная, она какая-то неземная – вот основные ее черты».
Шварцман с детства читал книги Андерсена. Там увидел его Снежную королеву парадоксальным персонажем. Описывал, что она нежная, красивая, ослепляет холодным светом. Но есть в этом образе и другая сторона: в ее глазах нет никакой теплоты и настоящей жизни. Такой Шварцман с детства и представлял себе Снежную королеву. Он списывал ее только из своей головы – без прообраза.
Хотя «Аргументы и Факты» объясняли, почему другие герои получались у Шварцмана живыми и запоминающимися. Сначала он делал обычные наброски и оставлял эскизы в черновых вариантах. Затем встречал похожего человека в реальной жизни – и по нему дорисовывал остальные детали. Так и получилось, что старуха Шапокляк вообще списана с его тещи Нины Францевны.
В образе Снежной королевы Шварцман не использовал привычные способы, но даже так сделал ее романтическим героем: «Холодная красавица, которая покорила Кая. Это, в какой-то степени, поэтический символ картины. Она прекрасная женщина, но она холодна, поскольку является королевой ледяного мира. Ее лицо я сделал будто граненым, словно его выбил скульптор».
Мультфильм «Снежная королева» создавался методом «эклер». Такое название приводил сам Шварцман. Сначала эпизод отыгрывали реальные актеры – это записывалось на пленку. Затем мультипликаторы по кадрам переносили каждое движение на бумагу. По такому принципу выдумывался и образ самой Снежной королевы. Ее играла и озвучивала актриса Мария Бабанова.
В Снежной королеве Шварцман увидел идеальную женщину – в прорисовке ориентировался на это. Так он ее охарактеризовал: «Ключом стало слово «ледяная», то есть красавица, вытесанная изо льда». Работа Шварцмана над самим мультфильмом «Снежная королева» длилась более двух лет. Вместе с основными персонажами там он рисовал город, эскизы и интерьеры.
Прообразом городской площади в «Снежной королеве» стал центр Таллина. Шварцман набирал материал в Таллине, Тарту и Риге – считал эти города своей заграницей. Мультфильм «Снежная Королева» сразу после выхода собрал награды в Каннах, Риме и Венеции. Позже он получил приз за лучший фильм года на Британском МКФ. Шварцман наград за него не имел, хотя выдвигался.
В 2011 году в галерее на Солянке была открыта специальная выставка в честь 55-летия мультфильма «Снежная королева». «Холод и красота» – ее название. В нем прослеживаются отсылки именно к идеальному образу Снежной королевы от Шварцмана. На самой выставке показывались уникальные инсталляции по эскизам и раскадровкам из мультфильма.
Что еще надо знать о мультфильмах, над которыми работал Шварцман
Шварцман родился в Минске. Именно образы этого города он позже включал в мультфильмы. Так рассказывал об этом на примере мультфильма про Чебурашку: «Воспоминания о детстве, частичку которых я вложил в мультфильм». Авторство самого Чебурашки Шварцман доказывал через суд, но проиграл Успенскому. Хотя именно он рисовал Чебурашке его большие уши.
Во время войны Шварцман был токарем, но уже тогда начал делать зарисовки. И позже попал в «Союзмультфильм». О профессии Шварцман рассказывал так: «Художник-мультипликатор – не просто рисовальщик. Он сначала рисует куклу, а потом делает на масштабном листе точный ее чертеж, и уже по нему слесаря изготавливают ее шарнирный оригинал».
Для образов героев Шварцман много смотрел на людей. Просто ездил по городу и зарисовывал в блокнот тех, кто казался ему интересным. По такому принципу он создал много персонажей, которые в итоге не попали ни в один мультфильм. Их Шварцман все равно любил: просто называл скамейкой запасных. Хотя сам процесс создания героя считал нервным и «доверял карандашу».
Даже в 100 лет Шварцман оставался на виду. В апреле 2021 года он получил специальный приз на премии «Ника». Потом говорил в специальном видеообращении, что эта награда должна пойти всему «Союзмультфильму». Там он в итоге отработал полвека. Зато современные мультфильмы Шварцман не любил: не признавал созданные в компьютерной графике образы.