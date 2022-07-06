Кинотеатры Британии не пускают подростков в деловых костюмах – все из-за флешмоба, начавшегося после выхода новых «Миньонов»

Пиджак, брюки и рубашка – подростки изображают «типичных» зрителей «Миньонов»

Основной аудиторией «Миньонов» традиционно считаются дети и их родители, но флешмоб gentleminions (джентльминьоны) разрушает эти представления. Подростки в деловых костюмах скупают билеты на фильм, приходят в кинотеатры и поздравляют друг друга с премьерой, которую они якобы ждали пять лет.

Все это часть тренда, воплощающего шаблон мема «Билеты на X, пожалуйста». Он появился в 2019 году, когда пользователи соцсетей шутили о стереотипной аудитории «Джокера» – будто билеты на фильм покупают только социофобы и скулшутеры.