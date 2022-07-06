Кинотеатры Британии не пускают подростков в деловых костюмах – все из-за флешмоба, начавшегося после выхода новых «Миньонов»
Мультфильм «Миньоны: Грювитация» за только первые три дня мирового проката собрал больше 200 миллионов долларов. И хотя аналитики прогнозируют дальнейший рост доходов, некоторые кинотеатры сталкиваются с массовым возвратом билетов из-за… нет, не пандемии, а молодых людей в строгих костюмах.
Пиджак, брюки и рубашка – подростки изображают «типичных» зрителей «Миньонов»
Основной аудиторией «Миньонов» традиционно считаются дети и их родители, но флешмоб gentleminions (джентльминьоны) разрушает эти представления. Подростки в деловых костюмах скупают билеты на фильм, приходят в кинотеатры и поздравляют друг друга с премьерой, которую они якобы ждали пять лет.
Все это часть тренда, воплощающего шаблон мема «Билеты на X, пожалуйста». Он появился в 2019 году, когда пользователи соцсетей шутили о стереотипной аудитории «Джокера» – будто билеты на фильм покупают только социофобы и скулшутеры.
Со временем шаблон изменился и стал изображать неподходящую фильму аудиторию. Например, мускулистых мужчин, желающих попасть на «Барби», или солидных людей в деловых костюмах, покупающих билеты на «Миньонов».
Не всем зрителям нравится флешмоб – некоторые сдают билеты
«Миньоны» стали первым фильмом, мемы про аудиторию которого массово воплощают в реальности. Молодые люди приходят на сеансы компаниями – иногда по несколько десятков человек. Суть флешмоба безобидна: подростки в костюмах просто приходят в кинотеатры, поедая бананы (их любят миньоны) и складывая пальцы на груди (так делает главный герой Грю). Что вызывает опасения у владельцев залов – так это поведение молодежи.
Часто участники флешмоба шумят, мусорят и ругаются. Это раздражает других зрителей и порой даже вынуждает их покинуть сеансы. «Семьи уходили еще до того, как фильм начинался. Конечно, дети были в слезах», – рассказал управляющий кинотеатра на острове Гернси.
В итоге «подростков в костюмах» перестали пускать в залы в некоторых кинотеатрах Великобритании. Пока в медиа писали о сорванных сеансах только в этой стране, в Канаде и США никаких дополнительных мер не предпринимали.
Universal Studios не комментировали последствия флешмоба. Авторы фильма только поддержали его участников, написав: «Всем, кто приходит на «Миньонов» в костюмах: мы видим вас и любим вас».
Не только флешмоб, но и конспирология: как еще объясняется популярность «Миньонов»
По задумке авторов миньоны обитали на Земле еще до появления человека – и всегда служили злодеям: во времена пещерных людей, фараонов, средневековых вампиров и так далее. Из-за этого сторонники конспирологических теорий предположили, что именно миньоны ответственны за теракты 11 сентября.
Идеи об этом появились еще после выхода первого фильма о миньонах, а активнее стали обсуждаться после старта промо-кампании к новой части. Все из-за того, что в трейлере миньоны взлетают на самолете с пассажирами, хотя не умеют им управлять. Сцена стала поводом для создания мемов, в которых миньонов делают ответственными за теракты.
В медиа уверены, что успех «Миньонов» в прокате напрямую связан с обсуждением в соцсетях. «Ироничные мемы […] вторглись в реальный мир», – пишет Quartz о кассовых сборах.