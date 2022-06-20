Мальдивы
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Мальдивы строят плавучий город, потому что к концу века столица затонет

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Waterstudio

На Мальдивских островах запущен проект по созданию плавучего города. Он был принят в феврале 2022 года. Строительство уже проходит летом. Это очень интересная задумка.

Что за плавучий город на Мальдивах

Мальдивы – это множество островов в Индийском океане, их больше тысячи. Плавучий город – совместный проект голландского застройщика Dutch Docklands и правительства Мальдив.

Согласно проекту:

🏠 Будет возведено пять тысяч строений в воде. Это будут дома, рестораны, школы, магазины.

🏠 Они будут размещены в пяти-десяти минутах езды от столицы Мале.

🏠 Плавучий город сможет вместить в себя до 20 тысяч человек.

🏠 Переселения начнутся уже в 2024 году, а еще через три года строительство должно быть завершено.

🏠 Предполагается, что первые жилые здания даже откроются в июне 2022-го.

Что еще будет в плавучем городе на Мальдивах

Предполагается, что у жителей будут разноцветные дома с видом на океан. По улицам можно будет ездить на велосипедах или самокатах. По воде – на лодках.

Как это будет выглядеть:

Waterstudio

Waterstudio

Waterstudio

Какой будет стоимость жилья в плавучем городе на Мальдивах

Пока предположительно:

💰 $150 тысяч за студию.

💰 $250 тысяч за семейные апартаменты.

Зачем нужен плавучий город

Мальдивы уязвимы к изменению климата, 80% суши находится на высоте менее метра над уровнем воды. Мрачный прогноз – к концу века может быть затоплена почти вся страна. Да и уже сейчас растут расходы из-за изменения климата.

Плавучий город спроектировала архитектурная фирма Waterstudio. Ее основатель Коэн Олтуис сам вырос в Нидерландах, где ниже уровня моря находится примерно треть суши. За последние два десятилетия Waterstudio спроектировала более трехсот плавучих домов, офисов и школ по всему миру.

Из чего создаются объекты в плавучем городе на Мальдивах

Под водой находится бетонный корпус, к которому прикрепляются модульные блоки, а сам он крепится на морском дне с помощью стальных свай. Строения, располагающиеся на сваях, не могут быть затоплены – максимум станут плавно подниматься вместе с водой.

Для стабильности конструкций будут использоваться коралловые рифы, которые должны служить волнорезом. Также будет стимулироваться рост рифов.

И еще:

💡 Предполагается, что электричество будет вырабатываться, прежде всего, за счет солнечной энергии.

🚿 Сточные воды будут очищаться на месте и повторно использоваться для растений в качестве удобрения.

☁️ Глубоководное морское охлаждение будет использоваться для кондиционирования воздуха.

Waterstudio

Почему в столице есть проблема перенаселения

Мале – в десятке самых густонаселенных столиц мира.

🕺 Там живет примерно 150 тысяч человек, и население увеличивается благодаря медицине и образованию.

🕺 Плотность – 27 тысяч человек на квадратный километр.

🕺 Сами Мальдивы – в восьмерке стран по большей плотности населения по данным от 2019 года.

Проблема возможного затопления относится и к Мале. Вокруг него даже есть защитная стена, которую помогали строить. Но поводов для беспокойства все равно много. На климатической конференции в Глазго представитель Мальдив признал глобальное потепление «экзистенциальной угрозой».

Еще более десяти лет назад экс-президент Мальдив Мохаммед Вахид Хассан Манник называл свою страну одной из самых уязвимых на планете. Так что проект с плавучим городом давно назревал.

Мале

Markus Mainka / Global Look Press

На Мальдивах уже есть искусственно построенный остров

Речь идет о Хулхумале – он был возведен с помощью песка, добытого со дна моря. Над водой он располагается на высоте двух метров. Его площадь – четыре квадратных километра.

В 2019-м на нем проживало более 50 тысяч человек, а к середине 2020 годов здесь планируется поселить примерно 240 тысяч. И это тоже помогает в борьбе с перенаселением.

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