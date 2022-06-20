Мальдивы строят плавучий город, потому что к концу века столица затонет

На Мальдивских островах запущен проект по созданию плавучего города. Он был принят в феврале 2022 года. Строительство уже проходит летом. Это очень интересная задумка.

Что за плавучий город на Мальдивах

Мальдивы – это множество островов в Индийском океане, их больше тысячи. Плавучий город – совместный проект голландского застройщика Dutch Docklands и правительства Мальдив.

Согласно проекту:

🏠 Будет возведено пять тысяч строений в воде. Это будут дома, рестораны, школы, магазины.

🏠 Они будут размещены в пяти-десяти минутах езды от столицы Мале.

🏠 Плавучий город сможет вместить в себя до 20 тысяч человек.

🏠 Переселения начнутся уже в 2024 году, а еще через три года строительство должно быть завершено.

🏠 Предполагается, что первые жилые здания даже откроются в июне 2022-го.

Что еще будет в плавучем городе на Мальдивах

Предполагается, что у жителей будут разноцветные дома с видом на океан. По улицам можно будет ездить на велосипедах или самокатах. По воде – на лодках.

Как это будет выглядеть: