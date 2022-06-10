Почему в городах так много тополей, если его пух всем мешает

При этом проблема тополиного пуха и последствий от него касается не только Москвы и центральной части России, но и других регионов. Например, в 2021 году «Российская газета» сделала материал, в котором написала, что из-за тополиного пуха случился большой пожар в центре Кургана. А в Челябинске из-за тополиного пуха только за один день МЧС получила почти 200 жалоб. Плюс люди жалуются на аллергии от тополиного пуха.

Экологи фиксируют, что проблема тополиного пуха не была такой актуальной 10-15 лет назад. Большие проблемы появились из-за изменения климата, которое привело к резкому повышению объемов пуха.

Как сейчас борются с тополями

Важное замечание: у людей не может быть аллергии на тополиный пух. Зато пух переносит аллергены. Например, цветочную пыльцу, на которую у многих людей аллергия. В начале XXI века жители России начали активно жаловаться. И примерно с начала десятых власти регионов предлагали способы бороться с тополями.

1. Вырубка тополей. Но юридически этот процесс очень сложный, поскольку требует огромного числа разрешений. Поэтому часто в городах производится неполная вырубка старых и больных деревьев – то есть рабочие спиливают ветки и поврежденные участки. После такой обрезки дерево не дает пух приблизительно четыре года.

2. Заменяют тополя на другие деревья, которые не дают пух. Например, ясени, вязы, липы. В 2014 году власти Москвы запустили процесс по замене тополей в городе. Тогда руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский говорил, что весь процесс займет около пяти лет.

При этом даже борьба с тополями с целью помочь гражданам часто вызывает критику со стороны экологических компаний. Например, представитель архангельской группы «Живой город Архангельск» Валентина Морозова заявила: власти часто не ухаживают за деревьями, что приводит к их поломке и последующей вырубке.