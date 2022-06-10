Почему в городах так много тополей, если его пух всем мешает
Привычная картина: с начала лета по всем городам России летает много тополиного пуха. И недостатков от этого масса. Во-первых, иногда залетает в нос – неприятно, щекотно. Во-вторых, у многих людей на него аллергия. В-третьих, он легко воспламеняется.
Но почему в городах России его так много, несмотря на жалобы людей?
Когда и почему началась посадка тополей
Активная посадка тополей началась в послевоенное время XX века. В начале 50-х в СССР стартовала всесоюзная акция по озеленению городов. Власти выделяли много денег на покупку саженцев. Большей популярностью пользовался тополь. И вот причины:
- Относительно невысокая цена;
- Быстрый рост;
- Неприхотлив к любой почве. Это было важно из-за разного климата на территории стран бывшего СССР. Например, в восточной части России он умеренно прохладный. В южных странах – жаркий с редкими осадками. Тополь приживается к любым климатическим условиям.
Самое важное, почему советские власти выбрали именно тополь – его полезность для городской экологии. Тополь – идеальный природный абсорбент, который отлично впитывает вредные газы. Он перерабатывает почти 70% уличной пыли и испарений. За час дерево может переработать 40 кг углекислого газа. В эпоху роста промышленности власти СССР акцентировали внимание на необходимости очистки воздуха всеми возможными способами.
«Москва 24» в 2019 году сделала материал о проблеме тополей, ради которого подключила двух экспертов:
- Московед Михаил Коробко: «Их высаживали просто потому, что они хорошо и быстро растут. Нужно было получить по максимуму крупные толстые деревья, которые украшают город. А тополя растут очень быстро, чуть ли не два метра в год. В эпоху первого массового жилищного строительства при Хрущеве нужно было больше зелени в столице, Москву хотели превратить в образцовый коммунистический город»;
- Ботаник Александр Водяник: «Большие тополя с мощными кронами позволили Москве за очень короткий срок стать зеленым городом. В Москву тополя привозили из Германии, из Канады, из Воронежской области и из средней Азии – из тех мест, где изначально были большие популяции этих видов деревьев. Если мы хотим в городе быстро запустить хорошие экосистемные условия, то нужны как раз такие быстрорастущие крупномеры, как тополь. Кроме того, тополя выделяют большое количество кислорода, впитывают пыль и устойчивы к выхлопным газам».
При этом проблема тополиного пуха и последствий от него касается не только Москвы и центральной части России, но и других регионов. Например, в 2021 году «Российская газета» сделала материал, в котором написала, что из-за тополиного пуха случился большой пожар в центре Кургана. А в Челябинске из-за тополиного пуха только за один день МЧС получила почти 200 жалоб. Плюс люди жалуются на аллергии от тополиного пуха.
Экологи фиксируют, что проблема тополиного пуха не была такой актуальной 10-15 лет назад. Большие проблемы появились из-за изменения климата, которое привело к резкому повышению объемов пуха.
Как сейчас борются с тополями
Важное замечание: у людей не может быть аллергии на тополиный пух. Зато пух переносит аллергены. Например, цветочную пыльцу, на которую у многих людей аллергия. В начале XXI века жители России начали активно жаловаться. И примерно с начала десятых власти регионов предлагали способы бороться с тополями.
1. Вырубка тополей. Но юридически этот процесс очень сложный, поскольку требует огромного числа разрешений. Поэтому часто в городах производится неполная вырубка старых и больных деревьев – то есть рабочие спиливают ветки и поврежденные участки. После такой обрезки дерево не дает пух приблизительно четыре года.
2. Заменяют тополя на другие деревья, которые не дают пух. Например, ясени, вязы, липы. В 2014 году власти Москвы запустили процесс по замене тополей в городе. Тогда руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский говорил, что весь процесс займет около пяти лет.
При этом даже борьба с тополями с целью помочь гражданам часто вызывает критику со стороны экологических компаний. Например, представитель архангельской группы «Живой город Архангельск» Валентина Морозова заявила: власти часто не ухаживают за деревьями, что приводит к их поломке и последующей вырубке.