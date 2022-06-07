Ryanair заставляет пассажиров из ЮАР в Британии проходить тест на языке африкаансе – хотя его знают 13% жителей страны
Авиакомпания Ryanair требует от пассажиров из ЮАР заполнения теста на африкаансе – одного из 11 официальных языков страны. Так Ryanair проверяет подлинность гражданства и борется с поддельными документами, но южноафриканцы считают меру абсурдной и дискриминирующей.
Вопросы о столице, президенте и географии – без ответов на них Ryanair отказывает в полете
О политике авиакомпании рассказали пассажиры, летевшие на европейских рейсах Ryanair в Британию. Перед посадкой на рейс от них потребовали заполнения бланка из 15 вопросов, написанных на африкаансе. Они включают вопросы о самой высокой горе ЮАР, имени президента, названии столицы, телефонного кода страны.
«Как это доказывает, что мой паспорт поддельный? Здесь нет никакой связи», – сказал пассажир Динеш Джозеф. Когда он стал возражать против прохождения теста, сотрудники Ryanair якобы ответили, что это «его язык».
Тест ввели из-за поддельных паспортов ЮАР – хотя никто об этом не просил
Ryanair объясняет появление тестов «большим количеством поддельных южноафриканских паспортов» у пассажиров. «Если они не смогут заполнить эту анкету, им откажут в поездке и произведут полный возврат средств», – говорится в заявлении компании, распространенном в медиа.
Недоумение пассажиров вызывает тот факт, что Ryanair не летает в ЮАР. Эта компания известна прежде всего бюджетными перелетами по Европе – но не по Африке. Инициатива ввести тест появилась в самом Ryanair, следует из заявления Верховной комиссии Великобритании в ЮАР. Она утверждает, что правительство Британии не требовало заполнения никаких тестов.
В ЮАР африкаанс ассоциируется с апартеидом – на нем говорят только 13% населения
В Южной Африке официально зарегистрированы 11 языков, самыми распространенными остаются изизулу и исихоса. Согласно данным 2011 года, на африкаансе говорят только 13% населения (против 23% у изизулу и 16 у исихоса).
Но главная проблема в том, что этот язык ассоциируется у жителей ЮАР (в особенности у темнокожих граждан) с апартеидом, которое также называют правлением белого меньшинства. Это политика, проводившаяся в стране во второй половине XX века и подразумевавшая сегрегацию. Африкаас в этот период стал одним из обязательных языков в школах, что вызывало протесты у темнокожего населения. В основном на нем говорят потомки нидерландских, французских и немецких переселенцев, прибывших в Африку в XVII веке.
«Это определенно равносильно косвенной расовой дискриминации», – прокомментировала тест Ryanair другая пассажирка Зингле Новази. В компании на вопрос журналистов о причинах выбора именно этого языка не ответили.
В ЮАР действительно есть проблема с поддельными паспортами – в схеме участвовали чиновники
В марте власти Южной Африки рассказали о задержании главы преступного синдиката, занимавшегося выдачей фальшивых паспортов. Участники синдиката брали реальные данные южноафриканцев, подавали заявление на паспорт, а потом через государственную систему прикрепляли к ним фотографии иностранцев.
В схеме участвовали коррумпированные чиновники. Они получали 5-10 тысяч рэндов за паспорт (20-40 тысяч рублей). Глава синдиката якобы брал от 40 тысяч рэндов (160 тысяч рублей).
Схему раскрыли, когда сотрудник миграционной службы заметил «аномалии» с паспортами двух людей, вылетавших из Кейптауна, и передал их в полицию. Всего власти отследили больше сотни поддельных паспортов – в основном у граждан Пакистана.