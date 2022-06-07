Ryanair заставляет пассажиров из ЮАР в Британии проходить тест на языке африкаансе – хотя его знают 13% жителей страны

Тест ввели из-за поддельных паспортов ЮАР – хотя никто об этом не просил

Ryanair объясняет появление тестов «большим количеством поддельных южноафриканских паспортов» у пассажиров. «Если они не смогут заполнить эту анкету, им откажут в поездке и произведут полный возврат средств», – говорится в заявлении компании, распространенном в медиа.

Недоумение пассажиров вызывает тот факт, что Ryanair не летает в ЮАР. Эта компания известна прежде всего бюджетными перелетами по Европе – но не по Африке. Инициатива ввести тест появилась в самом Ryanair, следует из заявления Верховной комиссии Великобритании в ЮАР. Она утверждает, что правительство Британии не требовало заполнения никаких тестов.

В ЮАР африкаанс ассоциируется с апартеидом – на нем говорят только 13% населения

В Южной Африке официально зарегистрированы 11 языков, самыми распространенными остаются изизулу и исихоса. Согласно данным 2011 года, на африкаансе говорят только 13% населения (против 23% у изизулу и 16 у исихоса).

Но главная проблема в том, что этот язык ассоциируется у жителей ЮАР (в особенности у темнокожих граждан) с апартеидом, которое также называют правлением белого меньшинства. Это политика, проводившаяся в стране во второй половине XX века и подразумевавшая сегрегацию. Африкаас в этот период стал одним из обязательных языков в школах, что вызывало протесты у темнокожего населения. В основном на нем говорят потомки нидерландских, французских и немецких переселенцев, прибывших в Африку в XVII веке.

«Это определенно равносильно косвенной расовой дискриминации», – прокомментировала тест Ryanair другая пассажирка Зингле Новази. В компании на вопрос журналистов о причинах выбора именно этого языка не ответили.