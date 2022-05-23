география
Поделиться:
Игра: назовите все города мира с населением больше 10 млн человек
1
Вспоминайте самые густонаселенные города мира (данные взяты из статистики ООН от 2018 года). Вбивайте названия городов в поля для ввода – у вас 7 минут +5 секунд за каждый верный ответ.
Да, придется вспомнить много азиатских городов (20 из 33). Удачи!
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
прямо сейчас
0
Вижу непоследовательности в тесте. Например, Париж есть, а Лондона нет, хотя у Лондона больше И город И агломерация. Такое впечатление, что взяли "большой" Париж с пригородами, и сравнили с административным Лондоном. А сам Париж вообще-то всего 2 млн человек.
ответить