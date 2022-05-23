Игра: назовите все города мира с населением больше 10 млн человек

Вспоминайте самые густонаселенные города мира (данные взяты из статистики ООН от 2018 года). Вбивайте названия городов в поля для ввода – у вас 7 минут +5 секунд за каждый верный ответ.

Да, придется вспомнить много азиатских городов (20 из 33). Удачи!